أخبار الفن | سر فيلم العفاريت.. محمد رمضان يعلن تأجيل مسلسل أحمد زكي.. ضرب أماني السويسي

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات القليلة الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:









تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو قصير، ظهر فيه الفنان عماد محرم، وهو يكشف عن اللغز الشهير لـ فيلم العفاريت، للفنان عمرو دياب، بعد 30 عامًا من مشاركته به، وهو الكشف عن ابنة الفنانة مديحة كامل في الفيلم، التي ظلت تبحث عنها بعد اختطافها.









تعرضت "ابنة" الإعلامية اللبنانية جويل مردينيان للتنمر بسبب كثرة "شعرها" في قدميها، ما جعلها تتعرض للسخرية والتنمر من سيدات بحسب رواية والدتها.









نشرت الفنانة التونسية أماني السويسي، مقطع فيديو قصير لها عبر خاصية القصص بحسابها على إنستجرام، ظهرت فيها منهارة داخل المستشفى، بعد تعرضها للضرب من قبل متعهد الحفلات سفيان السيالة.









أعلن الفنان محمد رمضان، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن تأجيل مسلسل «الإمبراطور» الذي يتناول سيرة الفنان الراحل أحمد زكي، وكان ينتظر عرضه في رمضان 2021.









أعلن الفنان مراد مكرم، في منشور له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن خضوع والدته لإجراء عملية في عينها.



