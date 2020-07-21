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أخبار البلد

موجز السوشيال ميديا.. رامي جمال يدعم القوات المسلحة ضد التهديدات الخارجية.. #كلنا_الجيش_المصري.. يتصدر الترند في قطر

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 07:28 ص
احمد موسى
احمد موسى
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مصطفى كرم

فجر الإعلامي احمد موسي مفاجأه مدوية عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بعد موافقة مجلس النواب على إرسال قوات الجيش المصري للحرب في ليبيا ضدد الميلشيات والعناصر التركية



وجه الفنان رامي جمال الدعم للجيش المصري في معركة الحالية ضدد العدو التركي والمليشات المسلحة في دولة ليبيا الشقيقة.


شارك الفنان احمد زاهر جمهورة بفيديو جديد له عبر صفحتة بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام اثناء أداءه بعض التمارين الرياضية بالجيم



دعم الفنان مصطفى شعبان الجيش المصري في معركة الحالية ضدد العدو التركي والمليشات المسلحة في دولة ليبيا الشقيقة.

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