حالته لا تصدق.. غوث تعثر على مواطن سعودي في الصحراء بعد أيام من البحث

بعد اختفاء ورحلة بحث عنه في كل حدب وصوب، تمكن فريق البحث والإنقاذ السعودي من العثور على رجل تغيب عن منزله، ولكن الحالة التي وجد عليها الرجل كانت لا تصدق.











فقد عثر فريق "غوث" السعودي المخصص للبحث والإنقاذ، على الرجل والذي يدعى "ضويحي حمود العجالين" في الصحراء متوفى وساجدًا وسط الصحراء.











كانت أسرة "ضويحي" أبلغت باختفائه في الخميس الماضي الموافق 16 يوليو، وبدأ الفريق على الفور في البحث عن الرجل المفقود.















في بداية البحث عنه، عثر على سيارته خلال الساعات الأولى من الاختفاء، ولكن لم يتم العثور على الرجل، وبعد رحلة بحث طويلة عثر عليه صباح الأحد ولكن جثة هامدة وسط منطقة صحراوية.











وأظهر مقطع فيديو متداول على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، العثور على متوفى وهو في وضع السجود، وقال المدونون: "تم العثور على مفقود وادي الدواسر بعد أن فارق الحياة، عثروا عليه وهو ساجد".







