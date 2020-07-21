حدث ليلًا.. البنتاجون تشتري نصيب تركيا من صفقة مقاتلات إف 35.. زوكربيرج: لا وجود لصفقات أو اتفاقات سرية بين فيسبوك وترامب

نشر "صدى البلد"، عددا من الأخبار والموضوعات الهامة على مدار الساعات الماضية نعرضها في التقرير التالي:





ستظل قضايا الشرق الأوسط دائمًا عاملًا محوريًا في السباق بين مرشحي الرئاسة الأمريكية، إلى جانب القضايا الحياتية التي تمس حياة الناخب الأمريكي، وسط تناقضات حادة بين الجمهوريين والديمقراطيين وبين ترامب وبايدن، من أجل الوصول إلى البيت الأبيض.





البنتاجون تشتري نصيب تركيا من صفقة مقاتلات إف 35 أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، عن شراء عدد من الطائرات الإف 35 من شركة لوكهيد ماؤتن، حيث أن هذه الشحنة كانت مخصصة لتركيا.





حبَّة سامَّة يجب إخراجها فورا قبل تدمير الحلف.. تركيا الحلقة الأضعف في الناتو (تقرير) رأي مركز "جلوبال ريسيرش" للأبحاث، في تقرير جديد له، أن الخلاف الدائر ما بين تركيا وفرنسا، بسبب الاعتداء التركي على السفن الفرنسية؛ قد يؤدي إلى انهيار كبير لحلف شمال الأطلسي الـ"ناتو".





مارك زوكربيرج: لا وجود لصفقات أو اتفاقات سرية بين فيسبوك وترامب قال المدير التنفيذى لشركة فيسبوك مارك زوكربيرج Mark Zuckerberg، إنه لا يوجد أى نوع من أنواع الاتفاقات السرية أو المعاملة المتساهلة بين فيسبوك و الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.





عبر 7 رحلات طيران.. عودة 1190 عاملا مصريا من العالقين في الكويت اليوم تعبر مطار الكويت الدولي 15 رحلات طيران تحمل على متنها 2760 راكبا إلي مطارات 4 دول "مصر ، الإمارات ، الهند، قطر"، ويصل عدد الرحلات القادمة من الكويت إلي مطارات مصر "7 رحلات" تقل 1190 عاملا من العالقين هناك.





يحيط بها أكبر محطة كهرباء.. السيطرة على حريق بـ سويقة الخضر والفاكهة في سنورس بالفيوم سيطرت قوات الحماية المدنية على حريق اندلع في سويقة الخضر والفاكهة وسط مدينة سنورس بالفيوم والذي تسبب في اشتعال مخلفات السويقة، دون حدوث إصابات.



