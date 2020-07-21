حدث ليلًا.. البنتاجون تشتري نصيب تركيا من صفقة مقاتلات إف 35.. زوكربيرج: لا وجود لصفقات أو اتفاقات سرية بين فيسبوك وترامب

نشر "صدى البلد"، عددا من الأخبار والموضوعات الهامة على مدار الساعات الماضية نعرضها في التقرير التالي:
ستظل قضايا الشرق الأوسط دائمًا عاملًا محوريًا في السباق بين مرشحي الرئاسة الأمريكية، إلى جانب القضايا الحياتية التي تمس حياة الناخب الأمريكي، وسط تناقضات حادة بين الجمهوريين والديمقراطيين وبين ترامب وبايدن، من أجل الوصول إلى البيت الأبيض.
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، عن شراء عدد من الطائرات الإف 35 من شركة لوكهيد ماؤتن، حيث أن هذه الشحنة كانت مخصصة لتركيا.
رأي مركز "جلوبال ريسيرش" للأبحاث، في تقرير جديد له، أن الخلاف الدائر ما بين تركيا وفرنسا، بسبب الاعتداء التركي على السفن الفرنسية؛ قد يؤدي إلى انهيار كبير لحلف شمال الأطلسي الـ"ناتو".
قال المدير التنفيذى لشركة فيسبوك مارك زوكربيرج Mark Zuckerberg، إنه لا يوجد أى نوع من أنواع الاتفاقات السرية أو المعاملة المتساهلة بين فيسبوك و الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
تعبر مطار الكويت الدولي 15 رحلات طيران تحمل على متنها 2760 راكبا إلي مطارات 4 دول "مصر ، الإمارات ، الهند، قطر"، ويصل عدد الرحلات القادمة من الكويت إلي مطارات مصر "7 رحلات" تقل 1190 عاملا من العالقين هناك.
سيطرت قوات الحماية المدنية على حريق اندلع في سويقة الخضر والفاكهة وسط مدينة سنورس بالفيوم والذي تسبب في اشتعال مخلفات السويقة، دون حدوث إصابات.
أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه لا صحة نهائيا لكل ما تم تداوله علي المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية من صور قيل أنها تخص امتحان الجبر والهندسة الفراغية التي من المقرر أن يؤديها طلاب الثانوية العامة في العاشرة من صباح اليوم.