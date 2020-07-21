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برلمان

المؤتمر يؤيد قرار البرلمان بإرسال عناصر من الجيش في مهام قتالية خارج البلاد: أمننا القومي خط أحمر

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 09:04 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
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أحمد أيمن
قال حسام مرسي، عضو الهيئة العليا لحزب المؤتمر، إن الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية ومؤسساتها للسماح بدخول عناصر من قواتها المسلحة، في الدولة الليبية، أو غيرها من الدول، أمر طبيعي لحماية أمنها القومي وحدودها، موضحًا أن قرار مجلس النواب بالموافقة على إرسال بعض عناصر من القوات المسلحة في مهام قتالية خارج البلاد، يندرج تحت حماية أمن مصر القومي.


وأضاف عضو الهيئة العليا لحزب المؤتمر، في بيان له اليوم الثلاثاء، أن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتدخل عسكريًا على الأراضي الليبية جاء بعد دعوة مجلس الشعب ورؤساء ومشايخ القبائل العربية، لحمايتهم من العدوان التركي والميليشيات المسلحة المدعومة من القوة الخارجية.


وطالب مرسي، الشعب المصري بالالتفاف حول القيادة السياسية في هذه الفترة الصعبة التي تمر بها الدولة، من تهديدات عدة خارجيًا وداخليًا، معلنًا دعمه الكامل لقرارات مجلس النواب والرئيس عبد الفتاح السيسي لحماية حقوق المصريين في مياه نهر النيل وأمن واستقرار دول الجوار التي تعد بمثابة أمن واستقرار مصر.
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