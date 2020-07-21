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برلمان

عن موافقته إرسال عناصر من الجيش لخارج البلاد.. خبير سياسي: البرلمان المصري يهدم أحلام أردوغان الاستعمارية

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 08:54 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
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عبد الرحمن سرحان
أشاد شريف حمودة ، الخبير السياسي، بقرار البرلمان المصري باجماع الآراء بارسال عناصر قتالية من القوات المسلحة في مهام قتالية إلى خارج البلاد،للحفاظ على الامن القومي المصري، مشيرا إلى أن القرار يهدم أحلام القيادة التركية الاستعمارية على حد قوله.

وأضاف (حمودة) خلال تصريح له ،أن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان يدعي كذبا انه حامل راية الإسلام ومدافعا عنه ، قائلا (الإسلام بريء منه ومن ادعائه الكاذب شأنه شأن الجماعات الارهابية التي تدعي حماية الإسلام ).

وتابع أن الرئيس التركي لا تسيطر عليه الا رغبة سلطانية استعمارية وأن تكون ليبيا بداية لتحقيق حلمه بعودة السلطنة العثمانية تحت مسماها الجديد (السلطنة الاردوغانية) .

وكان مجلس النواب المصري وافق،أمس الإثنين، بإجماع آراء النواب الحاضرين على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية، للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي العربي ضد أعمال الميلشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية إلى حين انتهاء مهمة القوات.
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