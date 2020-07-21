غدا.. قطع المياه 16 ساعة بمنطقة جسر السويس

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة عن انقطاع خدمة مياه الشرب بمناطق (منشية البكرى- منشية الصدر- الحرس الجمهورى- القوات الجوية- السكرتارية- دار الهيئة الهندسية- دار القوات الجوية) بدءا من الساعة العاشرة صباح يوم غد الأربعاء الموافق 22/7/2020 وحتى الساعة الثانية من صباح اليوم التالى الخميس الموافق 23/7/2020.





وأوضحت الشركة فى بيان لها، أن ذلك القطع للخدمة يأتى نظرا للقيام بتنفيذ أعمال كبارى بمنطقة جسر السويس، الأمر الذى يستلزم تحويل مسار خطوط المياه المتعارضة مع أعمال إنشاء الكبارى.





اقرأ أيضا:





كما تقوم الشركة بتوفير سيارات محملة بــ المياه النقية الصالحة للشرب للتحرك فى الأماكن المتأثرة فى حالة طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن ١٢٥ من أى تليفون أرضى.





وطالبت الشركة المواطنين وأصحاب المخازن والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، هذا وتقوم الشركة بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب للتحرك فى الأماكن المتأثرة.