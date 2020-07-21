بدأ أول إرسال تليفزيوني من 60 سنة.. رشا مجدى: ماسبيرو من إنجازات ثورة يوليو ..فيديو

قالت الإعلامية رشا مجدى ، إن من 60 سنة تم إنشاء مبنى التلفزيون المصري وبدأ الإرسال التلفزيوني لأول مرة في مصر، مؤكدة أن ماسبيرو تاريخ كبير ومعلم خاص من معالم القاهرة.









وأضافت رشا مجدى من خلال تقديمها لبرنامج صباح البلد، المذاع على فضائية، صدى البلد، أن المبنى الأساسي لماسبيرو شكله دائرى يحتضن الاعلاميين الذين به، مشيرة إلى أنه بمجرد الدخول لماسبيرو نجد خلية نحل وإعلاميين يعملون ليل نهار.





وتابعت أن اتحاد الاذاعة والتلفزيون يضم العديد من الأقسام، والقطاعات، ولا يهدأ العمل بمبنى ماسبيرو لمدة 24 ساعة.



