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بدأ أول إرسال تليفزيوني من 60 سنة.. رشا مجدى: ماسبيرو من إنجازات ثورة يوليو ..فيديو

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 09:14 ص
صدى البلد
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آيات أحمد
قالت الإعلامية رشا مجدى، إن من 60 سنة تم إنشاء مبنى التلفزيون المصري وبدأ الإرسال التلفزيوني لأول مرة في مصر، مؤكدة أن ماسبيرو تاريخ كبير ومعلم خاص من معالم القاهرة.


وأضافت رشا مجدى من خلال تقديمها لبرنامج صباح البلد، المذاع على فضائية، صدى البلد، أن المبنى الأساسي لماسبيرو شكله دائرى يحتضن الاعلاميين الذين به، مشيرة إلى أنه بمجرد الدخول لماسبيرو نجد خلية نحل وإعلاميين يعملون ليل نهار.

وتابعت أن اتحاد الاذاعة والتلفزيون يضم العديد من الأقسام، والقطاعات، ولا يهدأ العمل بمبنى ماسبيرو لمدة 24 ساعة.

وأوضحت أنه من ضمن انجازات ثورة 23 يوليو عام 1952 فى عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بدأت أول اشارة للبث للتلفزيون المصرى فى مدينة القاهرة ومحيطها لمسافة 100 كم.
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