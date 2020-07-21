أسهل طريقة لعمل سالمون بصوص الفراولة..فيديو

يعشق تناول السلمون الكثير من الأشخاص، فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك تحضير السلمون بصوص الفراولة، بطريقة الشيف عماد الخشت.

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مقادير سالمون بصوص الفراولة

سالمون جزل

1 ملعقة زيت زيتون

ملح وفلفل

ربع كوب عصير ليمون

1 كوب عصير برتقال

ربع كوب عصير فراولة

1 ملعقة كبيرة خل تفاح

2 كوب بصل شرائح

شرائح برتقالة

1 ملعقة صغيرة جنزبيل بودرة

1 ملعقة صغيرة جوزة الطيب

ربع كوب كريمة

طريقة تحضير سالمون بصوص الفراولة

* تسخن ملعقة من زيت الزيتون وتحمر شرائح البرتقال من الجانبين، وتترك جانبا

* يضاف القليل من عصير الليمون والبرتقال مع ملعقة من خل التفاح

* يضاف الجنزبيل وجوزة الطيب، ويترك جانبا

* في طاسة يسخن القليل من الزيت ويحمر السالمون من جانب الجلد حتى يتقرمش

* يضاف الملح والفلفل مع عصير الفراولة

* ترفع شرائح السلمون ثم تضاف الكريمة على صوص الفراولة

* يغرف البصل المكرمل، ثم تضاف شرائح السلمون على الوجه

* ويصب الصوص على السلمون

* تزين بشرائح البرتقال المكرمل