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مرأة

أسهل طريقة لعمل سالمون بصوص الفراولة..فيديو

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 10:01 ص
سالمون بصوص الفراولة
سالمون بصوص الفراولة
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أسماء عبد الحفيظ

يعشق تناول السلمون الكثير من الأشخاص، فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك تحضير السلمون بصوص الفراولة، بطريقة الشيف عماد الخشت.

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مقادير سالمون بصوص الفراولة

سالمون جزل
1 ملعقة زيت زيتون
ملح وفلفل
ربع كوب عصير ليمون
1 كوب عصير برتقال
ربع كوب عصير فراولة
1 ملعقة كبيرة خل تفاح
2 كوب بصل  شرائح
شرائح برتقالة
1 ملعقة صغيرة جنزبيل بودرة
1 ملعقة صغيرة جوزة الطيب
ربع كوب كريمة

طريقة تحضير سالمون بصوص الفراولة

* تسخن ملعقة من زيت الزيتون وتحمر شرائح البرتقال من الجانبين، وتترك جانبا

* يضاف القليل من عصير الليمون والبرتقال مع ملعقة من خل التفاح

* يضاف الجنزبيل وجوزة الطيب، ويترك جانبا

* في طاسة يسخن القليل من الزيت ويحمر السالمون من جانب الجلد حتى يتقرمش

* يضاف الملح والفلفل مع عصير الفراولة

* ترفع شرائح السلمون ثم تضاف الكريمة على صوص الفراولة

* يغرف البصل المكرمل، ثم تضاف شرائح السلمون على الوجه

* ويصب الصوص على السلمون

* تزين بشرائح البرتقال المكرمل

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