بعد موافقة مصر على نصرة ليبيا.. مثلث الشر العطية وعكار وباشاغة يجتمعون في أنقرة

أجرى وزير الدفاع القطري خالد بن محمد العطية مفاوضات مع نظيره التركي خلوصي عكار، ووزير الداخلية في حكومة الوفاق الوطني الليبية، عقب قرار مصر بشأن احتمال نشر القوات المسلحة في ليبيا.





وكتبت وزارة الدفاع القطرية "التقى نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع القطري خالد العطية بوزير الداخلية الليبي فتحي باشاغة، في العاصمة التركية أنقرة، وبحثا آخر التطورات في ليبيا" على تويتر.





وإلى جانب ذلك، أجرى العطية محادثات مع وزير الدفاع التركي عكار في أنقرة، ركزت على "العلاقات الدفاعية الثنائية وإمكانية تطويرها وتقويتها" ، وفقا للوزارة القطرية.





وعقدت المحادثات في أنقرة في وقت متأخر من يوم أمس الاثنين، دون مزيد من التفاصيل





وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، في أواخر يونيو، أن مصر مستعدة لدعم الجيش الوطني الليبي، لتدريب وتسليح القبائل الليبية لمساعدة جهودها في مكافحة التدخل الأجنبي، وقال الرئيس أيضا إن تدخل مصر المباشر لمواجهة القوات التركية سيكون مشروعا دوليا.





وفي منتصف يوليو، طلب البرلمان الليبي في طبرق، من القوات المسلحة المصرية التدخل في النزاع ووافق البرلمان المصري أمس الاثنين على احتمال إرسال قوات للقيام بمهام قتالية في الخارج، ومن ثم منح الرئيس السيسي تفويضًا للتدخل في الصراع في ليبيا.