في ذكرى رحيله.. 4 معلومات لا تعرفها عن أحمد محرز

تحل اليوم الثلاثاء 21 يوليو، ذكرى وفاة الفنان أحمد محرز، الذي ولد في 11 يونيو 1949، ورحل في مثل هذا اليوم عام 2008، عن عمر يناهز الـ 59 عامًا.



وفى السطور التالية نرصد أبرز المعلومات عنه :





1- والده هو الطبيب إسماعيل محرز الذي يعتبر من كبار الأطباء في تاريخ مصر.





2- دخل مجال التمثيل من خلال فيلم الأقدار الدامية، الذى تولى إخراجه خيرى بشارة فى أولى تجاربه الإخراجية .





3- كون مع المخرج يوسف شاهين ثنائيا فنيا ناجحا ، حيث شاركه فى أربعة أعمال سينمائية دفعة واحدة كان أهمها عودة الابن الضال، وهو ما جعل عددا كبيرا من النقاد فى مصر وفرنسا يشيدون بدوره.



