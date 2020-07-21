الداخلية تمهل مالكي السيارات 3 أشهر.. غرامة 8000 جنيه بسبب الملصق الإلكتروني

أهابت وزارة الداخلية ، بالمواطنين مالكى المركبات بكافة أنواعها بسرعة التوجه إلى إدارات المرور المختصة على مستوى الجمهورية لتركيب الملصق الإلكترونى ، وكذا إستبدال اللوحات المعدنية القديمة "أرقام فقط" باللوحات الجديدة المؤمنة "حروف، أرقام" دون الحاجة للإنتظار لموعد الفحص وتجديد التراخيص.









الملصق الإلكتروني



عقوبة المخالفين

ونصت المادة 25 من قانون المرور الجديد على أنه: "يصرف لكل مركبة ملصق إلكترونى، وتحدد اللائحة التنفيذية مقابل تكاليف إصداره، وضوابط وشروط استخدامه، وحالات الإعفاء منه، ويجب أن يكون الملصق الإلكترونى صالحًا للاستخدام دائمًا وفقًا للغرض منه، ولا يجوز تسيير المركبة بدون هذا الملصق أو إخفاؤه أو التلاعب فيه ويتم توقيع غرامة على المخالف من 4 آلاف إلى 8 آلاف جنيه".



