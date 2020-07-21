الداخلية تمهل مالكي السيارات 3 أشهر.. غرامة 8000 جنيه بسبب الملصق الإلكتروني

أهابت وزارة الداخلية، بالمواطنين مالكى المركبات بكافة أنواعها بسرعة التوجه إلى إدارات المرور المختصة على مستوى الجمهورية لتركيب الملصق الإلكترونى ، وكذا إستبدال اللوحات المعدنية القديمة "أرقام فقط" باللوحات الجديدة المؤمنة "حروف، أرقام" دون الحاجة للإنتظار لموعد الفحص وتجديد التراخيص.
ويقتصر تقديم الخدمات المرورية إلكترونيًا على المركبات التى قامت بتركيب الملصق الإلكترونى ، وذلك خلال مهله زمنية مدتها ثلاثة أشهر بدأت من، يوم أمس، الإثنين، يتم بعدها إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.
وفيما يلي، يستعرض "صدى البلد" تعريف الملصق الإلكتروني ومهامه، وعقوبة مخالفة تركيبه..
الملصق الإلكترونيالملصق الإلكتروني، والذي يأتي ضمن مشروع قانون المرور الجديد، الذي يستعد البرلمان لإصداره، هو شريحة إلكترونية مدمجة في مادة لاصقة، يتم وضعه على المركبة الآلية، ومزودة بهوية رقمية مشفرة تعمل من خلال موجات لاسلكية، وهو إلزامي على الجميع.
من مهام الملصق الإلكتروني أنه يحتفظ بكل بيانات المركبة والمخالفات وبيان حالتها تلقائيًا، ويسهم الملصق في تسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية وموحدة على المواطنين كافة بأنحاء الجمهورية بما يرسخ مبدأ سيادة القانون.
و يسهم الملصق الإلكتروني في رفع معدلات ضبط السيارات المبلغ بسرقتها عن طريق إدراجها بشكل إلكتروني يضمن سرعة ضبطها.
عقوبة المخالفين
ونصت المادة رقم 78 من قانون المرور الجديد على أن عدم وضع ملصق إلكتروني أو إتلافه أو إخفاءه أو التأثير عليه، بما يفقد صلاحيته، يعتبر من الجرائم المرورية من الفئة (ج).
ونصت المادة 81 من القانون ذاته، على غرامة مخالفة او إتلاف الملصق الإلكتروني، وهي: خصم 3 نقاط من الصلاحية لكل منها.
ونصت المادة 25 من قانون المرور الجديد على أنه: "يصرف لكل مركبة ملصق إلكترونى، وتحدد اللائحة التنفيذية مقابل تكاليف إصداره، وضوابط وشروط استخدامه، وحالات الإعفاء منه، ويجب أن يكون الملصق الإلكترونى صالحًا للاستخدام دائمًا وفقًا للغرض منه، ولا يجوز تسيير المركبة بدون هذا الملصق أو إخفاؤه أو التلاعب فيه ويتم توقيع غرامة على المخالف من 4 آلاف إلى 8 آلاف جنيه".