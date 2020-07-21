AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

الداخلية تمهل مالكي السيارات 3 أشهر.. غرامة 8000 جنيه بسبب الملصق الإلكتروني

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 10:00 ص
الملصق الإلكتروني
الملصق الإلكتروني
Advertisements
عبد الرحمن سرحان
أهابت وزارة الداخلية، بالمواطنين مالكى المركبات بكافة أنواعها بسرعة التوجه إلى إدارات المرور المختصة على مستوى الجمهورية لتركيب الملصق الإلكترونى ، وكذا إستبدال اللوحات المعدنية القديمة "أرقام فقط"  باللوحات الجديدة المؤمنة "حروف، أرقام"  دون الحاجة للإنتظار  لموعد الفحص وتجديد التراخيص.

ويقتصر تقديم الخدمات المرورية إلكترونيًا على المركبات التى قامت بتركيب الملصق الإلكترونى ، وذلك خلال مهله زمنية مدتها  ثلاثة أشهر بدأت من، يوم أمس، الإثنين، يتم بعدها إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

وفيما يلي، يستعرض "صدى البلد" تعريف الملصق الإلكتروني ومهامه، وعقوبة مخالفة تركيبه..

الملصق الإلكتروني
الملصق الإلكتروني، والذي يأتي ضمن مشروع قانون المرور الجديد، الذي يستعد البرلمان لإصداره، هو شريحة إلكترونية مدمجة في مادة لاصقة، يتم وضعه على المركبة الآلية، ومزودة بهوية رقمية مشفرة تعمل من خلال موجات لاسلكية، وهو إلزامي على الجميع.

من مهام الملصق الإلكتروني أنه يحتفظ بكل بيانات المركبة والمخالفات وبيان حالتها تلقائيًا، ويسهم الملصق في تسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية وموحدة على المواطنين كافة بأنحاء الجمهورية بما يرسخ مبدأ سيادة القانون.

و يسهم الملصق الإلكتروني في رفع معدلات ضبط السيارات المبلغ بسرقتها عن طريق إدراجها بشكل إلكتروني يضمن سرعة ضبطها.

عقوبة المخالفين

ونصت المادة رقم 78 من قانون المرور الجديد على أن عدم وضع ملصق إلكتروني أو إتلافه أو إخفاءه أو التأثير عليه، بما يفقد صلاحيته، يعتبر من الجرائم المرورية من الفئة (ج).

ونصت المادة 81 من القانون ذاته، على غرامة مخالفة او إتلاف الملصق الإلكتروني، وهي: خصم 3 نقاط من الصلاحية لكل منها.

ونصت المادة 25 من قانون المرور الجديد على أنه: "يصرف لكل مركبة ملصق إلكترونى، وتحدد اللائحة التنفيذية مقابل تكاليف إصداره، وضوابط وشروط استخدامه، وحالات الإعفاء منه، ويجب أن يكون الملصق الإلكترونى صالحًا للاستخدام دائمًا وفقًا للغرض منه، ولا يجوز تسيير المركبة بدون هذا الملصق أو إخفاؤه أو التلاعب فيه ويتم توقيع غرامة على المخالف من 4 آلاف إلى 8 آلاف جنيه".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قانون المرور الجديد.. 1000 جنيه غرامة وحبس عقوبة مخالفة الملصق الإلكتروني

شريحة إلكترونية وإمكانية الرقمنة.. وزير الداخلية يقرر تعديل أحكام الملصقات وتراخيص المركبات

الداخلية توجه رسالة مهمة لمالكي المركبات بكل أنواعها عن اللوحات والملصق الإلكتروني

فيديو جراف.. الداخلية تناشد المواطنين سرعة تركيب الملصق الإلكتروني للسيارات

لـ تركيب الملصق الإلكتروني.. الداخلية تمهل قائدي السيارات 3 أشهر فقط

ترشيحاتنا

هي حرة.. شاهد رضوى الشربيني تعلق على أزمة المايوه الشرعي

قتل شقيقه ودفنه أسفل السلم بعد مشاهدة فيديوهات جنسية له مع زوجته

سكرتير عام محافظ الإسكندرية يكشف أسباب الهبوط الأرضي.. فيديو

موافقة البرلمان على إرسال عناصر من القوات المسلحة في مهام قتالية خارج البلاد..يتصدر نشرة صباح البلد..فيديو

في ذكرى رحيله.. أحمد محرز صنع اسمه بـ5 أفلام وكون ثنائيا مع يوسف شاهين

شاهد..هنا الزاهد وأحمد فهمي فى أحدث ظهور لهما

AdvertisementS

لمدة 16 ساعة.. انقطاع المياه عن 7 مناطق رئيسية بالقاهرة في هذا التوقيت

إلغاء الكروت البلاستيك وزيادة الرصيد.. 7 إجراءات مرتقبة لمستخدمي المحمول

قتل شقيقه ودفنه أسفل السلم بعد مشاهدة فيديوهات جنسية له مع زوجته

رغم تداعيات كورونا.. "الفلاحين" توضح جهود الدولة فى انخفاض أسعار الأضاحى

يحيط بها أكبر محطة كهرباء.. السيطرة على حريق بـ سويقة الخضر والفاكهة في سنورس بالفيوم

رئيس جامعة القاهرة: الانتهاء من تجهيز وحدة متخصصة لاستقبال حالات كورونا من الأطفال بالمجان

رسالة خطية من أمير الكويت إلى أردوغان

للمعلمين والطلاب وأولياء الأمور.. 10 إجراءات مرتقبة خلال العام الدراسي الجديد

تبكي بحرقة.. أماني السويسي تتعرض للضرب المبرح من متعهد حفلات

أخبار الرياضة| كواليس لقاء مرتضى منصور ورانيا علواني.. ومحمد بركات: من حق الزمالك المطالبة بلقب نادي القرن

بعد إطلالة الشورت.. سوسن بدر مطلوبة على جوجل

كنترولات الثانوية العامة تبدأ تصحيح عينة علم النفس.. غدا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لادا جرانتا ليفت باك الجديدة lada granta left back.. تعرف على المواصفات والسعر.. صور

بفستان أبيض.. شام الذهبي تحتفل بخطوبتها

تصميم تخيلي جديد لـ فولكس فاجن بولو الجيل السادس .. صور