ارتفاع حصيلة ضحايا هجوم شرق الكونغو الديقمراطية إلى 18 قتيلا

أعلن مركز "المقياس الأمني في كيفو" بالكونغو الديمقراطية أن حصيلة الهجوم الذي شنه تحالف البانيامولينجي في جنوب كيفو شرقي البلاد ارتفعت إلى 18 قتيلا معظمهم من المدنيين وذلك عقب العثور على جثتين جديدتين.

وذكر راديو (أفريقيا 1) اليوم الثلاثاء أن الحصيلة الاولية لضحايا الهجوم قد تراوحت السبت الماضي بين أربعة إلى خمسة قتلى من المدنيين، فضلا عن 8 من رجال الميليشيات.. موضحا أن تفاصيل الهجوم تعود لأعمال عنف شهدتها تلال منطقة نائية في إقليم جنوب كيفو الخميس الماضي والتي وقع فيها نزاع منذ أكثر من عام بين الكونغوليين الناطقين بالرواندية (البانيامولينجي) ومجموعات محلية (البابيمبي والبافوليرو والبانييندو).

وافاد الراديو بأن تحالفا من مسلحي البانيامولينجي شن هجوما على قرية "كيبوبو" في ذلك الإقليم.

يذكر أن أصل النزاع في تلك المنطقة يعود إلى خلافات عقارية تتعلق بإدارة المراعي والحقول.

يشار إلى أن البانيامولينجي هم من مربي الماشية، أما المجموعات الأخرى فتعمل في الزراعة.







