تزامنا مع آخر أيام امتحاناتهم.. #الثانوية_العامة يتصدر تويتر

بدأ منذ قليل، طلاب الثانوية العامة، في أداء الامتحان مادة الرياضيات البحتة (جبر وهندسة فراغية) لشعبة الرياضيات فى 2216 لجنة على مستوى الجمهورية، وسط تأمين كامل للطلاب وحمايتهم من فيروس كورونا المستجد.





ودشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى تويتر #الثانوية_العامة، وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر مواقع تويتر.





ربنا معاهم يارب





ربنا يكرمهم يااااارب





يارب نجح كل طلاب الثانوية العامة يااارب .





جدير بالذكر أنه يؤدي طلاب الثانوية العامة اليوم الثلاثاء، 21 يوليو 2020، امتحان مادة الرياضيات البحتة (جبر وهندسة فراغية) لشعبة الرياضيات.

كما يؤدي طلاب الثانوية العامة (STEM) امتحان مادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الكيمياء والفيزياء).

ويعد اليوم الثلاثاء هو آخر أيام امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2019-2020 ، الذي كان قد بدء رسميا منذ يوم 21 يونيو 2020 .

وقد أكدت وزارة التربية والتعليم أن ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2020 قد مر بنجاح باهر بدون تسريب لأي من الامتحانات، مشيرةً إلى أن الدولة قد صرفت مبالغ طائلة لحماية لجان امتحانات الثانوية العامة من انتشار فيروس كورونا المستجد