AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مش أي حد كان ينفع يبقى مذيع.. الإعلامي أحمد مختار يروي كواليس عمله بالتليفزيون المصري

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 09:50 ص
الإعلامي أحمد مختار
الإعلامي أحمد مختار
Advertisements
نورهان رأفت
روى الإعلامي أحمد مختار، في ذكرى مرور 60 عاما على ماسبيرو، كواليس عمله، وأول شعور مر به في أول أختبار حقيقي داخل الأستديو.

حيث قال الإعلامي أحمد مختار، خلال استضافته مع المذيعة دينا عبد الكريم، للتلفزيون المصري، أنه لم تكن لديه خلفية عن العمل الإعلامي، ولم تكن لديه أي واسطة، وعندما دخل الأستديو لأول مرة، كان في قمة الخجل والارتباك.

وأشار "مختار"، إلى أنه اكتشف عند أدائه لأول أختبار إعلامي، أن هناك نجوم كبار في الكواليس يتابعونه، منهم الفنانة نجوى إبراهيم، وجلال معوض، وأحمد سمير.

وتابع "مختار": "كانت لجان الاختبارات مرعبة وصعبة ومش أي حد ينفع يبقى مذيع"، ولفت إلى أن أول عمل له كان "شباب سينا" ، ومن بعده البرنامج الشهير "أماني وأغاني".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هل مُنع محمد حسنين هيكل من دخول ماسبيرو في عهد مبارك؟.. أسامة الشيخ يجيب

لأول مرة .. المذيعات والضيوف لايف من المنازل فى الستات مايعرفوش يكدبوا

بدأ بالسلام الجمهورى والقرآن الكريم.. تفاصيل أول بث للتلفزيون المصرى..فيديو

ترشيحاتنا

فيروس كورونا يقصر عمر الإنسان

اتحاد الغرف السياحية يكشف حقيقة منع نزول السيدات لحمامات السباحة بـ المايوه الشرعي

الداخلية تمهل مالكي السيارات 3 أشهر.. غرامة 8000 جنيه بسبب الملصق الإلكتروني

أبو شقة يكشف موعد إجراء انتخابات مجلس النواب المقبلة

أسرع حيلة للتخلص من انسداد البالوعة

البنتاجون تشتري نصيب تركيا من صفقة مقاتلات إف 35

AdvertisementS

لمدة 16 ساعة.. انقطاع المياه عن 7 مناطق رئيسية بالقاهرة في هذا التوقيت

إلغاء الكروت البلاستيك وزيادة الرصيد.. 7 إجراءات مرتقبة لمستخدمي المحمول

قتل شقيقه ودفنه أسفل السلم بعد مشاهدة فيديوهات جنسية له مع زوجته

رغم تداعيات كورونا.. "الفلاحين" توضح جهود الدولة فى انخفاض أسعار الأضاحى

يحيط بها أكبر محطة كهرباء.. السيطرة على حريق بـ سويقة الخضر والفاكهة في سنورس بالفيوم

رئيس جامعة القاهرة: الانتهاء من تجهيز وحدة متخصصة لاستقبال حالات كورونا من الأطفال بالمجان

رسالة خطية من أمير الكويت إلى أردوغان

للمعلمين والطلاب وأولياء الأمور.. 10 إجراءات مرتقبة خلال العام الدراسي الجديد

تبكي بحرقة.. أماني السويسي تتعرض للضرب المبرح من متعهد حفلات

أخبار الرياضة| كواليس لقاء مرتضى منصور ورانيا علواني.. ومحمد بركات: من حق الزمالك المطالبة بلقب نادي القرن

بعد إطلالة الشورت.. سوسن بدر مطلوبة على جوجل

كنترولات الثانوية العامة تبدأ تصحيح عينة علم النفس.. غدا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لادا جرانتا ليفت باك الجديدة lada granta left back.. تعرف على المواصفات والسعر.. صور

بفستان أبيض.. شام الذهبي تحتفل بخطوبتها

تصميم تخيلي جديد لـ فولكس فاجن بولو الجيل السادس .. صور