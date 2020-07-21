مش أي حد كان ينفع يبقى مذيع.. الإعلامي أحمد مختار يروي كواليس عمله بالتليفزيون المصري

روى الإعلامي أحمد مختار، في ذكرى مرور 60 عاما على ماسبيرو ، كواليس عمله، وأول شعور مر به في أول أختبار حقيقي داخل الأستديو.





حيث قال الإعلامي أحمد مختار، خلال استضافته مع المذيعة دينا عبد الكريم، للتلفزيون المصري، أنه لم تكن لديه خلفية عن العمل الإعلامي، ولم تكن لديه أي واسطة، وعندما دخل الأستديو لأول مرة، كان في قمة الخجل والارتباك.





وأشار "مختار"، إلى أنه اكتشف عند أدائه لأول أختبار إعلامي، أن هناك نجوم كبار في الكواليس يتابعونه، منهم الفنانة نجوى إبراهيم، وجلال معوض، وأحمد سمير.







وتابع "مختار": "كانت لجان الاختبارات مرعبة وصعبة ومش أي حد ينفع يبقى مذيع"، ولفت إلى أن أول عمل له كان "شباب سينا" ، ومن بعده البرنامج الشهير "أماني وأغاني".