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أخبار العالم

على غرار إسحاق رابين.. رئيس الموساد الأسبق يحذر من اغتيال نتنياهو

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 10:03 ص
رئيس الموساد الأسبق
رئيس الموساد الأسبق يحذر من قتل رئيس حكومة إسرائيل
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سمر صالح

نشرت القناة الـ7 العبرية اليوم الثلاثاء تحذيرات رئيس المخابرات الإسرائيلية "الموساد" الأسبق "داني ياتوم" من قتل رئيس حكومة إسرائيل بنيامين نتنياهو.

وحذر رئيس الموساد الأسبق، "داني ياتوم"، من أن الأحداث الجارية هذه الأيام في إسرائيل تشير إلى الأيام التي سبقت اغتيال إسحاق رابين، رئيس وزراء إسرائيل عام 1995.
 
وقال "داني ياتوم"، "لقد انتقدت بشدة أكثر من مرة سلوك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو،  لكن تشويه صورته خط أحمر".
 
وأضاف "لقد كنت خلال أيام التحريض الرهيب ضد رابين، وأدرك العمليات الخطيرة التي قد تحدث والتي يجب وقفها فورا!".

ونشرت صحيفة "يديعوت احرونوت" العبرية تفاصيل مناورة تحاكي محاولة اغتيال رئيس حكومة إسرائيل بنيامين نتنياهو وهروب حراسه.

وشارك وزير الاتصالات السابق "أيوب قرا" في مناورة تدريبية حاكت محاولة اغتيال نتنياهو، حيث مثل الوزير قرا في المناورة دور نتنياهو.
 
وحاكت المناورة سيناريو تعرض نتنياهو لمحاولة اغتيال وهروب حراسه الشخصيين وتخليهم عن واجبهم المتمثل بحماية نتنياهو في حال تعرض للاغتيال.
 
وأوضح الوزير الإسرائيلي أن هناك العديد من المخاطر التي تهدد رئيس الحكومة ورؤساء اليمين في إسرائيل، كما أن هناك تهاون في تشديد الحراسات على نتنياهو.
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