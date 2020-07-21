أكاديمي إماراتي: مصر أعلنت خطا أحمر جديدا في ليبيا نيابة عن كل العرب





وأوضح استاذ العلوم السياسية الإماراتي في تغريدة له عبر تويتر، اليوم الثلاثاء أن مصادر الحدث: مصر ترفض إقامة قواعد عسكرية أجنبية داخل ليبيا، قائلا إن المقصود ان مصر ترفض إقامة قواعد عسكرية تركية على أي شبر من تراب ليبيا الطاهرة، وهو ما وصفه بأنه خط أحمر جديد تعلنه مصر نيابة عن كل العرب.





ووفقا لما اذاعته قناة العربية الحدث، فإن مصر أطلعت دولًا عربية وغربية عن مرتزقة من جنسيات مختلفة وصلوا للأراضي الليبية في الآونة الأخيرة.





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وحسب مصادر في تصريحات لقناة "العربية"، فأن مرتزقة من جنسيات مختلفة وصلوا ليبيا ويشكلون تهديدًا لـ أمن مصر القومي





واعلنت مصر رفض إقامة أي قواعد أجنبية داخل الأراضي الليبية.





وأضاف المصادر، حسب العربية: "مصممون على تفكيك الميليشيات في ليبيا وإبعاد المرتزقة، ونقيم الوضع يوميا في ليبيا وسنتحرك في الوقت المناسب".



