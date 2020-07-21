AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

لتطبيق الإعفاءات الجمركية على الصادرات..إصدار 24.097 ألف شهادة منشأ خلال يونيو الماضي

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 10:21 ص
صادرات
صادرات
Advertisements
أ ش أ
أعلنت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات عن قيامها بإصدار 24.97 ألف شهادة منشأ خلال شهر يونيو الماضي، طبقًا لبروتوكولات قواعد المنشأ المطبقة بالاتفاقيات التفضيلية المبرمة بين مصر والدول الأخرى لتطبيق الإعفاءات والمزايا الجمركية والتي تمنح للصادرات المصرية وكانت هذه الشهادات ما بين (شعار جامعة الدول العربية، اتفاق ثنائي، كوميسا،MERCSOUR، EUR1، FORM-A، وغيرها).

وأوضحت الهيئة -في بيان اليوم الثلاثاء- أنها قامت بالتحقق من منشأ البضائع الصادرة من وإلى جمارك الدول المبرم معها اتفاقيات تفضيلية حيث قامت بالتحقق لنحو 30 شهادة صادرة، بالإضافة إلى التأكد من صحة إصدار شهادات المنشأ الواردة من إدارة الاتفاقيات لعدد (36) شهادة عن نفس الفترة.

اقرأ أيضا:

وأشارت إلى قيامها بدراسة الإخطارات الواردة من وحدة الإنذار السريع بالاتحاد الأوروبي، وكذا الإخطارات الواردة من باقي دول العالم والخاصة بالرسائل المرفوضة وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأضافت يتم متابعة آخر مستجدات الموقف التنفيذي الخاص بمذكرات التفاهم الموقعة بين مصر وكل من (تونس - الأردن - الكويت - السعودية - لبنان - السودان - البحرين - سلطنة عمان - الصومال والسنغال - دول اتفاقية أغادير) في مجال الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة للسلع الصناعية غير الغذائية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الرئيس السيسي و6 سنوات من الإنجازات فى قطاعي الصناعة والتجارة الخارجية.. إنشاء 3 مدن صناعية.. إتاحة 140 ألف فرصة عمل مباشرة.. تخريج 58 ألفا من العمالة الفنية المؤهلة

الرقابة على الصادرات: وقف تعليق سريان البطاقات الاستيرادية والتصديرية المنتهية 18 مارس 2020

ترشيحاتنا

مش وهمي.. التموين تكشف موعد وشروط الأوكازيون الصيفي

«إشارة مرور».. عروس تواجه موجة سخرية بعد مشاركة صور لخاتم خطبتها عبر فيسبوك

من فيلم عوكل.. إيمي طلعت زكريا تقلد مشهدا لوالدها الراحل.. "فيديو"

تويتر يغلق حسابات جيش أردوغان .. وباحث: الشارع التركي يغلي

صاحب الشقة لا ذنب له.. مالك عقار مخالف يقرر تحمل نفقات التصالح.. فيديو

أحكام مهمة للمرأة خلال فترة الحيض.. فيديو

AdvertisementS

لمدة 16 ساعة.. انقطاع المياه عن 7 مناطق رئيسية بالقاهرة في هذا التوقيت

إلغاء الكروت البلاستيك وزيادة الرصيد.. 7 إجراءات مرتقبة لمستخدمي المحمول

قتل شقيقه ودفنه أسفل السلم بعد مشاهدة فيديوهات جنسية له مع زوجته

رسالة خطية من أمير الكويت إلى أردوغان

رغم تداعيات كورونا.. "الفلاحين" توضح جهود الدولة فى انخفاض أسعار الأضاحى

الداخلية تمهل مالكي السيارات 3 أشهر.. غرامة 8000 جنيه بسبب الملصق الإلكتروني

رئيس جامعة القاهرة: الانتهاء من تجهيز وحدة متخصصة لاستقبال حالات كورونا من الأطفال بالمجان

يحيط بها أكبر محطة كهرباء.. السيطرة على حريق بـ سويقة الخضر والفاكهة في سنورس بالفيوم

تبكي بحرقة.. أماني السويسي تتعرض للضرب المبرح من متعهد حفلات

للمعلمين والطلاب وأولياء الأمور.. 10 إجراءات مرتقبة خلال العام الدراسي الجديد

أخبار الرياضة| كواليس لقاء مرتضى منصور ورانيا علواني.. ومحمد بركات: من حق الزمالك المطالبة بلقب نادي القرن

بعد إطلالة الشورت.. سوسن بدر مطلوبة على جوجل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

«إشارة مرور».. عروس تواجه موجة سخرية بعد مشاركة صور لخاتم خطبتها عبر فيسبوك

لادا جرانتا ليفت باك الجديدة lada granta left back.. تعرف على المواصفات والسعر.. صور

بفستان أبيض.. شام الذهبي تحتفل بخطوبتها