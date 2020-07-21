لتطبيق الإعفاءات الجمركية على الصادرات..إصدار 24.097 ألف شهادة منشأ خلال يونيو الماضي

أعلنت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات عن قيامها بإصدار 24.97 ألف شهادة منشأ خلال شهر يونيو الماضي، طبقًا لبروتوكولات قواعد المنشأ المطبقة بالاتفاقيات التفضيلية المبرمة بين مصر والدول الأخرى لتطبيق الإعفاءات والمزايا الجمركية والتي تمنح للصادرات المصرية وكانت هذه الشهادات ما بين (شعار جامعة الدول العربية، اتفاق ثنائي، كوميسا،MERCSOUR، EUR1، FORM-A، وغيرها).





وأوضحت الهيئة -في بيان اليوم الثلاثاء- أنها قامت بالتحقق من منشأ البضائع الصادرة من وإلى جمارك الدول المبرم معها اتفاقيات تفضيلية حيث قامت بالتحقق لنحو 30 شهادة صادرة، بالإضافة إلى التأكد من صحة إصدار شهادات المنشأ الواردة من إدارة الاتفاقيات لعدد (36) شهادة عن نفس الفترة.





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وأشارت إلى قيامها بدراسة الإخطارات الواردة من وحدة الإنذار السريع بالاتحاد الأوروبي، وكذا الإخطارات الواردة من باقي دول العالم والخاصة بالرسائل المرفوضة وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.



