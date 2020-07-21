كنترولات الثانوية العامة تبدأ تصحيح عينة امتحان التفاضل والتكامل

أكد الدكتور رضا حجازي رئيس عام امتحانات الثانوية العامة بوزارة التربية والتعليم ، أن الكنترولات بدأت اليوم الثلاثاء فى تصحيح العينة العشوائية من امتحان التفاضل والتكامل لطلاب الثانوية العامة .





وكان قد أدى الاحد الماضي ، طلاب شعبة علمي رياضة الامتحان في مادة "التفاضل والتكامل" بإجمالي 103ألف و 315 طالب/طالبة



