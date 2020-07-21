كنترولات الثانوية العامة تبدأ تصحيح عينة امتحان التفاضل والتكامل

أكد الدكتور رضا حجازي رئيس عام امتحانات الثانوية العامة بوزارة التربية والتعليم ، أن الكنترولات بدأت اليوم الثلاثاء فى تصحيح العينة العشوائية من امتحان التفاضل والتكامل لطلاب الثانوية العامة .
وكان قد أدى الاحد الماضي ، طلاب شعبة علمي رياضة الامتحان في مادة "التفاضل والتكامل" بإجمالي 103ألف و 315 طالب/طالبة
وتلقت غرفة عمليات التربية والتعليم تقارير الهيئة الفنية لواضعي الامتحان والتي أفادت بسلامة الأسئلة وخلوها من العيوب الفنية، ومناسبتها للوقت المحدد لأداء الامتحان، وجاءت متدرجة من السهولة للصعوبة، وفقًا للمواصفات الفنية للامتحان وخالية من الأخطاء اللغوية والإملائية.