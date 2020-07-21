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تعليم

كنترولات الثانوية العامة تبدأ تصحيح عينة امتحان التفاضل والتكامل

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 10:05 ص
امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة 2020
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ياســـمين بدوي
أكد الدكتور رضا حجازي رئيس عام امتحانات الثانوية العامة بوزارة التربية والتعليم ، أن الكنترولات بدأت اليوم الثلاثاء فى تصحيح العينة العشوائية من امتحان التفاضل والتكامل لطلاب الثانوية العامة .

وكان قد أدى الاحد الماضي ،  طلاب شعبة علمي رياضة الامتحان في مادة "التفاضل والتكامل" بإجمالي 103ألف و 315 طالب/طالبة

وتلقت غرفة عمليات التربية والتعليم تقارير الهيئة الفنية لواضعي الامتحان والتي أفادت بسلامة الأسئلة وخلوها من العيوب الفنية، ومناسبتها للوقت المحدد لأداء الامتحان، وجاءت متدرجة من السهولة للصعوبة، وفقًا للمواصفات الفنية للامتحان وخالية من الأخطاء اللغوية والإملائية. 

وعقب الامتحان، اشتكى الطلاب من صعوبة بعض أسئلة الامتحان، مشيرين إلى أن الامتحان تتضمن بعض المسائل الصعبة، وجاء في مستوى الطالب فوق المتوسط.

قال محمد حسن أحد طلاب الثانوية العامة، إن الامتحان كان صعب جدًا ويحتاج للمزيد من الوقت. 

وأضاف آخر يدعي محمود، أن الامتحان كان به العديد من الأسئلة التى تحتاج إلى التفكير الطويل ما أدى لارتباكهم. 

وقال خالد بالثانوية العامة إن الامتحان كان يحتاج إلى ساعة إضافية لنسطتيع إنهائه، وأنه فى مستوى الطالب المتفوق.

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