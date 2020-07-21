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تعليم

بدء امتحان الجبر والهندسة الفراغية في جميع لجان امتحانات الثانوية العامة

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 10:09 ص
امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة 2020
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ياســـمين بدوي
بدأ منذ قليل طلاب الثانوية العامة  شعبة علمي رياضة في اداء امتحان مادة الرياضيات البحتة (الجبر والهندسة فراغية) لشعبة الرياضيات.

كما بدا طلاب الثانوية العامة (STEM) امتحان مادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الكيمياء والفيزياء). 

ويعد اليوم الثلاثاء هو آخر أيام امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2019-2020 ، الذي كان قد بدء رسميا منذ يوم 21 يونيو 2020 .

وقد أكدت وزارة التربية والتعليم أن ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2020 قد مر بنجاح باهر بدون تسريب لأي من الامتحانات .

وأشارت وزارة التربية والتعليم ، إلى أن الدولة قد صرفت مبالغ طائلة لحماية لجان امتحانات الثانوية العامة من انتشار فيروس كورونا المستجد
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