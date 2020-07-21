بدء امتحان الجبر والهندسة الفراغية في جميع لجان امتحانات الثانوية العامة

بدأ منذ قليل طلاب الثانوية العامة شعبة علمي رياضة في اداء امتحان مادة الرياضيات البحتة (الجبر والهندسة فراغية) لشعبة الرياضيات.





كما بدا طلاب الثانوية العامة (STEM) امتحان مادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الكيمياء والفيزياء).





ويعد اليوم الثلاثاء هو آخر أيام امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2019-2020 ، الذي كان قد بدء رسميا منذ يوم 21 يونيو 2020 .





وقد أكدت وزارة التربية والتعليم أن ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2020 قد مر بنجاح باهر بدون تسريب لأي من الامتحانات .



