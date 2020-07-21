لمكافحة الاستعمار التركي.. الملي العام وهيئة الأوقاف القبطية: نؤيد قرار الرئيس السيسي بمساندة الشعب الليبي ..لا ننسى كيف أخذ جيشنا ثأر شهداء الأقباط المصريين

- المجلس الملي :

- نؤيد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي والخاص بمساندة الشعب الليبي الشقيق

- يبتهلون من أجل سلامة كل جندي من جنود جيش مصر الباسل

- لا ننسى أخذ جيشنا ثأر شهداء الأقباط المصريين في ليبيا

- القس بولس حليم : نساند جيشنا العظيم في كل خطواته للدفاع عن أمن مصر وسلامته





أعلن أعضاء ونواب المجلس الملي العام وهيئة الأوقاف القبطية،عن تأييدهم قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي والخاص بمساندة الشعب الليبي الشقيق.





وجاء في نص البيان، أعضاء ونواب المجلس الملي العام وهيئة الأوقاف القبطية يؤيدون الموقف الشجاع الذي اتخذه الرئيس عبدالفتاح السيسي لمساندة الشعب الليبي الشقيق في كفاحه ضد المستعمر التركي وحماية حدود مصر الغربية.





وتابع البيان، أنهم يبتهلون من أجل سلامة كل جندي من جنود جيش مصر الباسل، ولا ينسون أبدا كيف أخذ جيشنا ثأر شهداء الأقباط المصريين الذين استشهدوا على يد الجماعات الإرهابية في ليبيا، حفظ الله الوطن والرئيس السيسي وتحيا مصر.



