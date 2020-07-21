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لمكافحة الاستعمار التركي.. الملي العام وهيئة الأوقاف القبطية: نؤيد قرار الرئيس السيسي بمساندة الشعب الليبي ..لا ننسى كيف أخذ جيشنا ثأر شهداء الأقباط المصريين

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 01:41 م
القوات المسلحة المصرية
القوات المسلحة المصرية
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سامح سلام
-المجلس الملي :
-نؤيد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي والخاص بمساندة الشعب الليبي الشقيق
-يبتهلون من أجل سلامة كل جندي من جنود جيش مصر الباسل
- لا ننسى أخذ جيشنا ثأر شهداء الأقباط المصريين في ليبيا
-القس بولس حليم :نساند جيشنا العظيم في كل خطواته للدفاع عن أمن مصر وسلامته

أعلن أعضاء ونواب المجلس الملي العام وهيئة الأوقاف القبطية،عن تأييدهم قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي والخاص بمساندة الشعب الليبي الشقيق.

وجاء في نص البيان، أعضاء ونواب المجلس الملي العام وهيئة الأوقاف القبطية يؤيدون الموقف الشجاع الذي اتخذه الرئيس عبدالفتاح السيسي لمساندة الشعب الليبي الشقيق في كفاحه ضد المستعمر التركي وحماية حدود مصر الغربية.

وتابع البيان، أنهم يبتهلون من أجل سلامة كل جندي من جنود جيش مصر الباسل، ولا ينسون أبدا كيف أخذ جيشنا ثأر شهداء الأقباط المصريين الذين استشهدوا على يد الجماعات الإرهابية في ليبيا، حفظ الله الوطن والرئيس السيسي وتحيا مصر.

وأكد القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في تصريح له اليوم لموقع صدى البلد الإخبارى ثقة الكنيسة في القيادة السياسية وما تتخذه من قرارات للحفاظ على أمن مصر القومي، في أعقاب موافقة مجلس النواب في وقت سابق اليوم بإجماع آراء النواب الحاضرين على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية، للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي العربي ضد أعمال الميليشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية إلى حين انتهاء مهمة القوات.

وقال القس بولس حليم،  نساند جيشنا العظيم في كل خطواته للدفاع عن أمن مصر وسلامته، مثمنا الدور الذي يقوم به الرئيس عبد الفتاح السيسي ومجلس الدفاع الوطني، لحماية حدود الدولة المصرية وأمنها القومي. 

وأضاف أن الكنيسة تدعم وتساند جيش مصر العظيم، في كل خطواته الرامية إلى الدفاع عن أمن مصر وسلامة أراضيها، داعيا المصريين إلى الالتفاف خلف القيادة السياسية والجيش المصري، خاصة في هذا الوقت الذي يتطلب تكاتف الجميع، في ظل التحديات التى تحيط بالوطن.
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