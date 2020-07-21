الرائد السعودي ينفي وصول عرض رسمي من الهلال لضم صالح الشهري





وقال صالح المرشود في تصريحات نائب رئيس الرائد السعودي في تصريحات أبرزاتها صحيفة "الرياضية" السعودية:" من الواضح أن الهلال يريد ضم صالح الشهري نهائيا، كذلك الحال من اللاعب، لكن لم يصلنا أي عرض رسمي حتى الآن".





وتابع: "صالح الشهري سيكون مكسبا كبيرا للهلال حال اتمام الصفقة، وعودته إلى الرائد ستمثل إضافة قوية لنا أيضا.





يذكر أن رابطة الدوري السعودي حددت 4 أغسطس المقبل، موعدا لاستئناف المسابقة، بعد توقف طويل، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.









ويتصدر الهلال جدول ترتيب مسابقة الدوري السعودي برصيد 51 نقطة، بفارق 6 نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني.

وكان صالح الشهري انضم إلى الهلال، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، لمدة موسم على سبيل الإعارة قادما من الرائد.