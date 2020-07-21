الرائد السعودي ينفي وصول عرض رسمي من الهلال لضم صالح الشهري

نفى نادي الرئد السعودي وصول أي عرض رسمي من نادي الهلال، لشراء عقد صالح الشهري مهاجم الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وكان صالح الشهري انضم إلى الهلال، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، لمدة موسم على سبيل الإعارة قادما من الرائد.
وقال صالح المرشود في تصريحات نائب رئيس الرائد السعودي في تصريحات أبرزاتها صحيفة "الرياضية" السعودية:" من الواضح أن الهلال يريد ضم صالح الشهري نهائيا، كذلك الحال من اللاعب، لكن لم يصلنا أي عرض رسمي حتى الآن".
وتابع: "صالح الشهري سيكون مكسبا كبيرا للهلال حال اتمام الصفقة، وعودته إلى الرائد ستمثل إضافة قوية لنا أيضا.
يذكر أن رابطة الدوري السعودي حددت 4 أغسطس المقبل، موعدا لاستئناف المسابقة، بعد توقف طويل، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.
ويتصدر الهلال جدول ترتيب مسابقة الدوري السعودي برصيد 51 نقطة، بفارق 6 نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني.