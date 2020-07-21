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أخبار البلد

مطلع أغسطس.. مصر للطيران تعلن زيادة رحلاتها المنتظمة إلى 35 وجهة دولية

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 10:28 ص
مصر للطيران
مصر للطيران
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نورهان خفاجي
صرح الطيار رشدى زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، أنه في إطار قرار عدد من الدول بإستئناف حركة الطيران الدولي إليها قررت مصر للطيران تشغيل رحلات منتظمة وزيادة عدد الترددات إلى ٣٥ وجهة دولية اعتبارًا من مطلع شهر أغسطس 

، بالإضافة إلى زيادة الرحلات الداخلية خلال الفترة القادمة لتنشيط حركة السياحة الداخلية خاصة لنقل الراغبين في الاستمتاع بعطلة عيد الاضحي سواء في المدن السياحية داخل البلاد أو السفر إلي العواصم العالمية التي تطير اليها الشركة، حيث تحرص الشركة علي توفير كافة سبل الراحة للعملاء.

ومن المقرر أن  تقوم الشركة بتشغيل رحلات إلى ١٧ نقطة بدلا من ١٦ نقطة في قارة أوروبا بعد إضافة أسطنبول في أول أغسطس القادم، حيث تسير الشركة حاليًا رحلات منتظمة إلي امستردام، أثينا، بروكسل، بودابست، باريس، كوبينهاجن، روما، فرانكفورت، جنيف، لندن، مدريد، ميونيخ، ميلانو، فيينا، ولارناكا، كما سيتم تشغيل ٧ نقاط بدلا من ٥ نقاط إلى إفريقيا بعد إضافة نادجمينا بتشاد ونيروبي بكينيا أول اغسطس حيث تسير الشركة رحلات منتظمة حاليا إلي أديس أبابا، جوبا،  دار السلام، تونس، الخرطوم ،

كما تقوم الشركة بتشغيل ٧ نقاط إلى الشرق الأوسط بدلا من ٥ نقاط بعد إضافة رحلات بغداد وأربيل أول أغسطس القادم حيث تقوم الشركة حاليا بتشغيل رحلات منتظمة إلي دبي، أبوظبي، الشارقة، بيروت، البحرين

، كما تقوم الشركة حاليا بتشغيل رحلات منتظمة إلي ٣ نقاط في امريكا الشماليه هى واشنطن، نيويورك، وتورنتو، ووجهة واحدة إلى منطقة الشرق الأقصى وهى جوانزو .

والجدير بالذكر، أن المرحلة الأولى من تشغيل الرحلات قد شهد نسب امتلاء تتراوح مابين ٦٠ الي ٧٠ % في الاتجاهين إلى ٢٧ وجهة دولية وهى نسبة غير متوقعه تعكس ثقة العملاء فى الخدمة التى تقدمها مصرللطيران وإجراءات الوقاية التي تطبقها خلال مراحل السفر المختلفة .
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