الناس بيشتموني يا علاء.. أحمد حلمي يمازح شبيها له عبر إنستجرام

نشر الفنان أحمد حلمى ، مقطع فيديو جديد لأحد متابعيه عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات تيك توك.





وظهر في الفيديو أحد متابعيه وكأنه صورة طبق الأصل للفنان أحمد حلمي، قائلا: "الناس دايما بتنادي عليا على أساس إني أحمد حلمي أنا تعبت".





وكتب أحمد حلمي معلقا على الفيديو: "ما هو برضه يا علاء انا أبقي ماشي والناس بتناديني يا علاء يا علاء ويقعدوا يشتموا لانهم فاكرين ان انا انت وبعد ما يكتشفوا انه مش انت يعتذرولك انت".





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يذكر أن أحمد حلمي، عرض له في السينما مؤخرا فيلم "خيال مآتة".





وشارك في بطولته منة شلبي وخالد ‏الصاوي وبيومي ‏فؤاد ‏ولطفي لبيب ‏وعبد الرحمن ‏أبو زهرة وغيرهم من النجوم، سيناريو وحوار عبد الرحيم ‏كمال ومن إخراج خالد مرعي.