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فن

الناس بيشتموني يا علاء.. أحمد حلمي يمازح شبيها له عبر إنستجرام

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 10:29 ص
احمد حلمي
احمد حلمي
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ميرنا محمود
نشر الفنان أحمد حلمى، مقطع فيديو جديد لأحد متابعيه عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات تيك توك.

وظهر في الفيديو أحد متابعيه وكأنه صورة طبق الأصل للفنان أحمد حلمي، قائلا: "الناس دايما بتنادي عليا على أساس إني أحمد حلمي أنا تعبت".

وكتب أحمد حلمي معلقا على الفيديو: "ما هو برضه يا علاء انا أبقي ماشي والناس بتناديني يا علاء يا علاء ويقعدوا يشتموا لانهم فاكرين ان انا انت وبعد ما يكتشفوا انه مش انت يعتذرولك انت".

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يذكر أن أحمد حلمي، عرض له في السينما مؤخرا فيلم "خيال مآتة".

وشارك في بطولته منة شلبي وخالد ‏الصاوي وبيومي ‏فؤاد ‏ولطفي لبيب ‏وعبد الرحمن ‏أبو زهرة وغيرهم من النجوم، سيناريو وحوار عبد الرحيم ‏كمال ومن إخراج خالد مرعي.
الناس بيشتموني يا علاء.. أحمد حلمي يمازح شبيها له عبر إنستجرام
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