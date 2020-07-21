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تعليم

التعليم تصدر تعليمات بتفتيش طلاب الثانوية العامة للمرة الثالثة داخل اللجان الآن

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 10:34 ص
امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة 2020
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ياســـمين بدوي
تلقت لجان امتحانات الثانوية العامة الموجودة في جميع محافظات الجمهورية، تعليمات من الدكتور رضا حجازي، رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، بتفتيش الطلاب الموجودين الآن داخل اللجان للمرة الثالثة، للتأكد من عدم تسريب أي تليفونات محمولة أو وسائل غش إلى اللجان قبل بدء الامتحان.


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وكان مسئولو لجان امتحانات الثانوية العامة قاموا بعملية تفتيش أولى على مداخل اللجان مع بدء توافد الطلاب منذ 8 صباحا.


وأكد الدكتور رضا حجازي، رئيس عام امتحانات الثانوية العامة بوزارة التربية والتعليم، أنه تم تشكيل لجنة في كل لجان الثانوية العامة، برئاسة مراقب أول اللجنة وأعضاء الأمن وعضو لجنة الإدارة تكون مهامهم استخدام العصا الإلكترونية للكشف عن التليفونات المحمولة والأجهزة التي تساعد على الغش.

وأوضح حجازي أنه تقرر أن يتم استخدام العصا الإلكترونية في تفتيش طلاب الثانوية العامة في اللجان عن طريق هذه اللجنة المشكلة 3 مرات؛ مرة أثناء دخول الطلاب، ومرة أثناء لجان السير الفرعية من الساعة 9:30 وحتى الساعة 10 قبل توزيع الكراسات الامتحانية، والتركيز على الديسكات، ومرة ثالثة بعد مرور نصف ساعة من بداية الامتحان دون التسبب في إرباك الطلاب.


جدير بالذكر أنه يؤدي طلاب الثانوية العامة اليوم الثلاثاء، 21 يوليو 2020، امتحان مادة الرياضيات البحتة (جبر وهندسة فراغية) لشعبة الرياضيات.

كما يؤدي طلاب الثانوية العامة (STEM) امتحان مادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الكيمياء والفيزياء). 

ويعد اليوم الثلاثاء هو آخر أيام امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2019-2020 ، الذي كان قد بدأ رسميا منذ يوم 21 يونيو 2020 .

وقد أكدت وزارة التربية والتعليم أن ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2020 قد مر بنجاح باهر بدون تسريب لأي من الامتحانات ، مشيرةً إلى أن الدولة قد صرفت مبالغ طائلة لحماية لجان امتحانات الثانوية العامة من انتشار فيروس كورونا المستجد.
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