تداول صور من امتحان جبر الثانوية العامة عبر جروبات الغش .. والتعليم : جاري تتبعها لضبط مصورها

تشهد الان جروبات الغش على واتس اب و تليجرام تداولا لصور قيل انها تخص امتحان الجبر والهندسة الفراغية الذي يؤديه طلاب الثانوية العامة الان داخل اللجان.
من جانبها، أكدت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم، أن فريق مكافحة الغش الإلكتروني يقوم الآن بتتبع الصور المتداولة للتأكد من مدى علاقتها بالامتحان الأصلي الذي يتم تأديته منذ العاشرة صباحا داخل اللجان، ليتم تحديد هوية وبيانات مصور هذه الصور وناشرها لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده.
جدير بالذكر أنه يؤدي طلاب الثانوية العامة اليوم الثلاثاء، 21 يوليو 2020، امتحان مادة الرياضيات البحتة (جبر وهندسة فراغية) لشعبة الرياضيات.
كما يؤدي طلاب الثانوية العامة (STEM) امتحان مادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الكيمياء والفيزياء).
ويعد اليوم الثلاثاء هو آخر أيام امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2019-2020 ، الذي كان قد بدأ رسميا منذ يوم 21 يونيو 2020 .
وقد أكدت وزارة التربية والتعليم أن ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2020 قد مر بنجاح باهر بدون تسريب لأي من الامتحانات ، مشيرةً إلى أن الدولة قد صرفت مبالغ طائلة لحماية لجان امتحانات الثانوية العامة من انتشار فيروس كورونا المستجد.