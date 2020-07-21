تعقيم وكاشف حرارة .. إجراءات احترازية بلجان الثانوية العامة والأزهرية بأسيوط

بدأت قبل قليل امتحانات الثانوية العامة في يومها الأخير بمحافظة أسيوط حيث يؤدي الطلاب امتحان مادة الرياضيات البحتة (جبر وهندسة فراغية) لشعبة الرياضيات ، كما يؤدي الطلاب امتحان مادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الكيمياء والفيزياء).

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وتوافد الطلاب على اللجان اليوم الثلاثاء وسط إجراءات احترازية مشددة حيث قامت لجان الأمن الداخلي باللجان بتنفيذ الإجراءات الاحترازية للطلاب من خلال قياس درجات الحرارة للطلاب والمرور من داخل بوابات التعقيم و ارتداء الواقيات وتوزيع الجيل المعقم للطلاب قبل دخول الامتحانات.





كما قام الأمن الإداري باللجان بتفتيش الطلاب لمنع دخول أجهزة الموبايل وأي متعلقات تخص مواد الامتحانات.





فيما قام عدد كبير من الطلاب بتسليم امتحانات البوكليت لمواد التربية الدينية والإحصاء والتربية الوطنية قبل دخول الامتحانات.

ومن جهته قال صلاح فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط إن عدد الطلاب الذين لهم حق أداء الامتحان هذا العام بلغ أكثر من 27 الف و400 طالب وطالبة بينهم 73 طالبا بمدرسة stem و9 طلاب بمدرسة النور للمكفوفين موزعين على 94 لجنة بينهم لجنة مكفوفين ولجنة سجن.

وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم على التأكيد على رؤوسا للجان بدخول الطلاب والعاملين والملاحظين اللجان بالكمامات واتخاذ جميع التدابير التي من شأنها تذليل كل العقبات أمام رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين والطلاب وتوفر جميع الخدمات والإمكانات أمام رؤساء اللجان والمراقبين ومقدري الدرجات لممارسة عملهم.

ومن جهته أخرى يؤدي اليوم طلاب الثانوية الازهرية امتحان مادة البلاغة للقسم العلمي بـ22 لجة عامة بمحافظة أسيوط

وشهدت اللجان إجراءات وقائية لتعقيم وقياس درجات حرارة الطلاب قبل دخول الامتحان .





يذكر ان عدد طلاب الثانوية الازهرية بأسيوط 4150 طالب وطالبة بالقسيمين العلمي والادبي .



