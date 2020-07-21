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برلمان

برلماني: التدخل العسكري في ليبيا يحافظ على الأمن القومى المصرى والليبى

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 10:41 ص
النائب خالد مشهور
النائب خالد مشهور
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فريدة محمد
أكد النائب خالد مشهور، نائب منيا القمح وعضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، على تفويضه التام والمطلق للرئيس عبد الفتاح السيسي لاتخاذ جميع الإجراءات التى تكفل الحفاظ على الأمن القومى المصرى والليبى.

وأشار إلى أن الشعب المصري يثق في الرئيس السيسي ويدعمه، فقضايا الأمن القومي تشهد توافقا بين كل المصريين، كما أن اجتماع أبناء القبائل الليبية مع الرئيس عبد الفتاح السيسى يؤكد دعم القبائل لمطالبة مجلس النواب الليبى لمصر بالتدخل عسكريا في ليبيا لدعم الجيش الوطنى وأبناء القبائل.

وشدد عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، على أن مصر وليبيا مصيرهم مشترك وترتبطان بعلاقات تاريخية ممتدة لقرون.

وأضاف أن مصر طوال الفترة الماضية وهي عازمة على التصدي لأي عدوان خارجي على الشعب الليبي، كما تنادي بإرساء الهدنة والحوار بين طرفي الصراع: رئيس حكومة الوفاق فايز السرّاج، وقائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، إلا أن التدخلات التركية استدعت التدخل المصري لحماية ودعم الأشقاء الليبيين وحماية الأمن القومي المصري.
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