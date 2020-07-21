التعليم تضبط طالب ثانوية عامة بالمنصورة صور امتحان الجبر وأرسله لجروبات الغش

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وأوضح المصدر أنه تبين أن هذا الطالب يؤدى الامتحان الان فى إحدى لجان مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية.

وقال المصدر : لقد تم عمل محضر اثبات حالة ، وإحالة الواقعة للشئون القانونية.

جدير بالذكر أنه يؤدي طلاب الثانوية العامة اليوم الثلاثاء، 21 يوليو 2020، امتحان مادة الرياضيات البحتة (جبر وهندسة فراغية) لشعبة الرياضيات.









كما يؤدي طلاب الثانوية العامة (STEM) امتحان مادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الكيمياء والفيزياء).





ويعد اليوم الثلاثاء هو آخر أيام امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2019-2020 ، الذي كان قد بدأ رسميا منذ يوم 21 يونيو 2020 .



