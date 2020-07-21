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تعليم

التعليم تضبط طالب ثانوية عامة بالمنصورة صور امتحان الجبر وأرسله لجروبات الغش

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 10:40 ص
امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة 2020
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ياســـمين بدوي
أكد مصدر مسئول بغرفة عمليات وزارة التربية والتعليم ، أن فريق مكافحة الغش الالكتروني بالغرفة ، قد تمكن من ضبط الطالب المسئول عن تصوير امتحان جبر الثانوية العامة ونشره على جروبات الغش على واتس اب و تليجرام.

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وأوضح المصدر أنه تبين أن هذا الطالب يؤدى الامتحان الان فى إحدى لجان مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية.

وقال المصدر :  لقد تم عمل محضر اثبات حالة ، وإحالة الواقعة للشئون القانونية.

جدير بالذكر أنه يؤدي طلاب الثانوية العامة اليوم الثلاثاء، 21 يوليو 2020، امتحان مادة الرياضيات البحتة (جبر وهندسة فراغية) لشعبة الرياضيات.


كما يؤدي طلاب الثانوية العامة (STEM) امتحان مادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الكيمياء والفيزياء). 

ويعد اليوم الثلاثاء هو آخر أيام امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2019-2020 ، الذي كان قد بدأ رسميا منذ يوم 21 يونيو 2020 .

وقد أكدت وزارة التربية والتعليم أن ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2020 قد مر بنجاح باهر بدون تسريب لأي من الامتحانات ، مشيرةً إلى أن الدولة قد صرفت مبالغ طائلة لحماية لجان امتحانات الثانوية العامة من انتشار فيروس كورونا المستجد.
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