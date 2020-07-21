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منوعات

هايد بارك للتنمية تطلق 777 خطة سداد غير مسبوقة على مكاتبها الإدارية في Business District

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 11:38 ص
صدى البلد
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احمد عبد القوى

في إطار اهتمامها بتطوير مشروعات إدارية مميزة وذات جودة غير مسبوقة بعد تحقيقها طفرة في مجال المشروعات السكنية، أعلنت شركة "هايد بارك للتنمية"، عن إطلاقها مكاتب إدارية جديدة في مشروعها الرائد  Business District" الذي يقدم مكاتب إدارية متنوعة المساحات ذات تصميمات منفردة.


وأعلنت هايد بارك للتنمية عن تقديم خطة سداد غير مسبوقة تحت مسمى 777، تتيح للعميل وحدات إدارية بمقدم 7%، ومدة سداد تمتد لـ7 سنوات على أقساط متساوية، و 7% عند الاستلام.


تسهل هذه الخطة غير المسبوقة على الشركات الصغيرة والمتوسطة التوسع من خلال الحصول على مكاتب في المنطقة الإدارية " Business District "  ، والتي تتراوح مساحتها من 50 إلى 11000 متر مربع، مما يشجع أصحاب الأعمال الشباب ورواد الأعمال لتوسيع أعمالهم بمساحات مرنة تلبي جميع القطاعات التي تبحث عن أماكن عمل متطورة ومختلفة، كما توفر الشركة أيضا إمكانية الحصول على طابق كامل (1300 متر مربع) أو المبنى بأكمله، على أن يبدأ تسليم الوحدات الإدارية في 2022.


تتميز Business Distric بموقع استراتيجي، حيث يعتبر نقطة التقاء كل من شارع التسعين بالدائري الأوسطي والعاصمة الإدارية الجديدة التي تمثل مستقبل الأعمال في مصر، كما تقع Business District على مقربة من منطقة Hyde Out التي تقدم خدمات كثيرة وعددا من المنافذ الترفيهية في مجال الضيافة الرائدة، حيث تنفذ جميع أعمال المقاولات من جانب شركة حسن علام للمقاولات، وهو ما يعكس رؤية الشركة التي تقوم على مفهوم التكامل على مستوى المشروع بأكمله.


تم تصميم المباني بحيث تتميز بالفرادة والحداثة فيما يخص المساحات والاستخدام، ليتم تقديم 3 أنواع للأبنية لضمان أفضل إطلالة على شارع التسعين الرئيسي وإتاحة مساحات حرة للأنشطة الاجتماعية، هذا بالإضافة إلى مركز الاجتماعات.


علاوة على ذلك، تعد إمكانية الوصول لجميع مراحل المشروع والترابط بينها من السمات الرئيسة له ليتم تخصيص مدخلين رئيسيين على شارع التسعين، كما يتمتع المشروع بموقف سيارات تحت سطح الأرض على كامل مسطح المشروع، مما يجعله أحد أكبر مواقف السيارات المخصص لمنطقة إدارية.


تم تصميم البنية التحتية للمشروع بشكل مبتكر لدعم خدمات الاتصالات بداية من الخطوط الأرضية وكابلات ألياف الإنترنت إلى نظام الاتصالات الثلاثي الذي يتيح استخدام خدمات الصوت والفيديو والبيانات من منفذ واحد.


كما تهتم "هايد بارك للتنمية" بتوفير جميع سبل الأمن لسلامة الشركات على مدار الساعة، حيث تم تركيب كاميرات المراقبة التليفزيونية، بالإضافة إلى نظم الحماية من الحرائق وهي جميعها نظم خدمية يتم الإشراف عليه من قبل إدارة محكمة.

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