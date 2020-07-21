بعد أن تخطت 2800 إصابة بكورونا.. محافظة المنوفية تبدأ إخلاء مستشفيات العزل عقب تسجيل صفر إصابات

بعد أن كانت تحتل محافظة المنوفية الصفوف الأولى في المحافظات التي تتزايد بها فيروس كورونا الا انها بدأت في إخلاء اثنين من أكبر مستشفيات المحافظة تمهيدا لعودتها لطبيعتها.





حيث سجلت محافظة المنوفية أكثر من 2800 إصابة بفيروس كورونا منذ بدأ الجاىحة حيث كانت من أكثر المحافظات التي تم اكتشاف بها حالات أصابه بكورونا.





فيما بدأت الأعداد في التناقص حيث انخفض عدد المصابين وكذلك المترددين على مستشفيات المحافظة لتلقي العلاج.





وقال الدكتور عبد الباري العجيزي مدير الطب العلاجي بالمديرية، أن أعداد المصابين في تناقص ملحوظ حيث قل عدد المترددين على مستشفيات المحافظة المصابين بفيروس كورونا.





واضاف، في تصريحات خاصة لـ صدي البلد، انه كان قد تم تخصيص 24 مستشفى بمراكز المحافظة لاستقبال حالات كورونا منذ بدأ الأزمه الا ان قلة الأعداد أدت إلى تسجيل صفر إصابات في مستشفيات بركه السبع وسرس الليان وتم البد في الأخلاء تمهيدا لعودتهم لعملهم الطبيعي كمستشفيات مركزية وعامه لاستقبال المرضى.





وتابع العجيري، أن مستشفى أشمون في طريقها للأخلاء حيث أن بها أقل من 10 مصابين سيتم نقلهم إلى مستشفى الحميات تمهيدا لعودتها لطبيعتها في العمل حيث تعد من أكبر مستشفيات المحافظة.





وزف مدير الطب العلاجي بشره للأهالي انه مع نهايه شهر يوليو ستتجه كافه المستشفيات إلى تسجيل صفر إصابات وسيتم عودتها لعملها مع الاحتفاظ بمستشفيات الصدر والحميات لاستقبال مصابي كورونا.





وتابع، أن نحو 600 مريض يتلقون العلاج في العزل المنزلى ويخضعون لمتابعة مديرية الصحه في كافه مراكز المحافظة.



