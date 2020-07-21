الدوري الإيطالي.. شكوك حول مشاركة إبراهيموفيتش أمام ساسولو





وذكر موقع " كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، أن إبراهميوفيتش قد يغيب عن التكشيلة الأساسية لفريق ميلان في مباراة اليوم، بسبب عدم مشاركته في تدريبات الروسونيري يومي الأحد والإثنين.





وأضافت الصحيفة، أن بونافينتورا سيكون بديل إبراهيموفيتش في مباراة اليوم، حال عدم الدفع بالنجم السويدي في التشكيلة الأساسية.





ويسعى ميلان لتحقيق الفوز في مباراة اليوم للتقدم الى المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإيطالي مؤقتا، وقطع خطوة كبيرة نحو إنهاء الموسم في مركز مؤهل إلى مسابقة الدوري الأوروبي.

ولم يتعرض ميلان لأي خسارة منذ استئنتاف الدوري في شهر يونيو الماضي، بعد توقف طويل بسبب جائحة كورونا، حيث خاض 8 مباريات في الكالتشيو، فاز في 6 لقاءات منهم، وتعادل في مواجهتين.





ويحتل ميلان المركز السابع في جدول مسابقة الدوري الإيطالي برصيد 46 نقطة، بفارق 8 نقاط عن ساسولو صاحب المركز الثامن.

تحوم حالة من الغموض حول مشاركة النجم السويدي إبراهيموفيتش نجم فريق إيه سي ميلان، في مباراة فريقه أمام ساسولو، المقرر لها، اليوم، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الـ 35، من مسابقة الدوري الإيطالي.