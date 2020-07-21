أخويا المافيا.. شاهد أحدث ظهور لـ قفشة على السوشيال ميديا





وحازت الصور على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالآتي:





المحترم - نجم مصر - اخويا المافيا





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يذكر أن رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، حرص على عقد جلسة مع الجهاز المعاون له، لمواصلة التحضير للمرحلة المقبلة التي تشهد تحديات محلية وإفريقية.





وحرص المدير الفني على الحديث مع معاونيه قبل وأثناء المران لتطبيق البرنامج التدريبي وتحقيق أقصى استفادة فنية للفريق.



