أخويا المافيا.. شاهد أحدث ظهور لـ قفشة على السوشيال ميديا

نشر محمد مجدى قفشة نجم النادي الأهلي صورًا له من خلال حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".
وحازت الصور على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالآتي:
المحترم - نجم مصر - اخويا المافيا
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يذكر أن رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، حرص على عقد جلسة مع الجهاز المعاون له، لمواصلة التحضير للمرحلة المقبلة التي تشهد تحديات محلية وإفريقية.
وحرص المدير الفني على الحديث مع معاونيه قبل وأثناء المران لتطبيق البرنامج التدريبي وتحقيق أقصى استفادة فنية للفريق.