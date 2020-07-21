إعلام ذو قيمة..الإعلامي عيد حواش يروي تفاصيل تقديمه للفقرة الزراعية بـ ماسبيرو

قال الإعلامي عيد حواش، مقدم الفقرة الزراعية بـ ماسبيرو ، في ذكرى مرور 60 عاما على انطلاق البث التلفزيوني لـ ماسبيرو، إن الفقرة الزراعية إنطلقت عام 1994، وكانت من خلال برنامج "صباح الخير يامصر"، والذي قدمت أولى حلقاته الإعلامية نجوى إبراهيم والإعلامي خيري حسن.





وأضاف الإعلامي عيد حواش ، خلال حواره لـ برنامج "صباح الخير يامصر"، المذاع على التلفزيون المصري ، أن بداياته كانت ، مراسل إخباري في التلفزيون المصري، وبعد ذلك تم ترشيحه، من خلال خطاب تم توقيعه من وزيري الزراعة والإعلام ، لتقديم فقرة زراعية ببرنامج "صباح الخير يامصر".





وأشار "حواش" ، إلى أنه تفاجأ بقرار إسناد تقديم الفقرة الزراعية له، موضحا أن الزراعة إقامة وإستقامة ، على حد وصفه.





وأكد " حواش" ، ضرورة تفعيل الإرشاد الزراعي مجددا للمواطن ، واصفا الأعلام القديم بأنه "إعلام ذو قيمة" .