الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يسعى لتخطي أحزانه على حساب واتفورد





ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 75 نقطة، متأخرا بفارق 18 نقطة عن ليفربول بطل البريميرليج، بينما يأتي واتفورد الذي يواجه خطر الهبوط، في المركز الـ17 برصيد 34 نقطة.





ويسعى السيتي في مباراة اليوم، لتخطي أحزانه في كأس الاتحاد الإنجليزي، بعد خروجه من دور نصف النهائي، على يد آرسنال بعد الهزيمة 2-0، يوم السبت الماضي.





وحجز مانشستر سيتي مقعدًا في بطولة دوري أبطال أوروبا في نسختها المقبلة، بعدما ضمن حسابيًا إنهاء موسمه في البريميرليج في المربع الذهبي.





وكانت محكمة التحكيم الرياضية (كاس)، أعلنت إزالة العقوبة الموقعة على مانشستر سيتي بالإيقاف لمدة عامين عن المشاركة بالمسابقات الأوروبية، بسبب ارتكابه انتهاكات خطيرة للوائح قواعد اللعب المالي النظيف.



كما تم تقليص الغرامة المالية الموقعة على مانشستر سيتي، إلى 10 ملايين يورو فقط، بدلًا من 30 مليونا.

يحل فريق مانشستر سيتي ضيفًا على نظيره واتفولاد، اليوم، الثلاثاء، في تمام السابعة مساءً، ضمن منافسات الجولة 37 من الدوري الإنجليزي الممتاز.