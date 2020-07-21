أمهات طالبات الثانوية من أمام اللجان: بقينا أصحاب ونتمنى مجهودنا ميروحش هدر

حرص عدد من أمهات طالبات الثانوية العامة بمركز العياط بجنوب الجيزة، بالتواجد أمام مقر لجنة بناتهم بمدرسة السلام الإعدادية بنات، في انتظار إنهاء طلابهم امتحان اليوم، حاملين المصاحف والسبح موجهين الدعاء لهم في آخر أيام الامتحانات.





"صدى البلد" حرص على التحدث مع أولياء الأمور، وأكدوا أنهم يحضرون قبل كل مادة مع بناتهم لتقديم الدعم النفسي لهم، ومحاولة بث الطمأنينة في نفوسهم قبل الامتحان، وانتظارهم في الخارج حتى الخروج من اللجان.





وتحكي منال إحدى الأمهات" منذ اليوم الأول أحضر قبل كل امتحان وتعرفت على باقي الأمهات وأصبحنا أصدقاء نلتقي في نفس المكان كل مادة، اعصابنا تعبت وبنتمنى ربنا يوفق ولادنا عشان مجهودهم وتعبنا إحنا كمان ميروحش هدر".





ورغم منع تواجد الأهالي حول اللجان، قالت الامهات : "لابد من التواجد والانتظار بعيدًا حتى يخرج بناتنا ونطمئن عليهن.





وقام رجال الشرطة، بمنع وجود أو تجمعات للأهالى أو للطلاب قبل الامتحان في محيط اللجان، وذلك ضمن الخطة الموضوعة من وزارة التربية والتعليم لمجابهة فيروس كورونا، حتى اليوم الأخير.





ونبهت قوات الأمن على الطلاب بعدم الدخول بالهواتف المحمولة، والسماعات وأي ممنوعات، وتفتيشهم قبل دخول اللجان، لرصد المخالفات وسحبها، وتوزيع الكمامات ووسائل الوقاية وتعقيم اللجان قبل دخول الطلاب إليها، وشهدت اللجان تواجد أمنى مكثف من رجال وزارة الداخلية، لتوفير الأجواء المناسبة للطلاب لتأدية الامتحان، وتيسير حركة المرور.





جدير بالذكر أنه يؤدي طلاب الثانوية العامة اليوم الثلاثاء، 21 يوليو 2020، امتحان مادة الرياضيات البحتة (جبر وهندسة فراغية) لشعبة الرياضيات.





كما يؤدي طلاب الثانوية العامة (STEM) امتحان مادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الكيمياء والفيزياء).

ويعد اليوم الثلاثاء هو آخر أيام امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2019-2020 ، الذي كان قد بدء رسميا منذ يوم 21 يونيو 2020 .





وقد أكدت وزارة التربية والتعليم أن ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2020 قد مر بنجاح باهر بدون تسريب لأي من الامتحانات ، مشيرةً إلى أن الدولة قد صرفت مبالغ طائلة لحماية لجان امتحانات الثانوية العامة من انتشار فيروس كورونا المستجد.





منع التزاحم ومنه تجمع الأهالي، وحظرت تواجد السيارات بمحيط اللجان، ومنع أي تجمعات لأولياء الأمور أمامها، في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.