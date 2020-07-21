مجلس إدارة راكتا يرفض مشروع الموازنة التقديرية للعام 2020/2021

قرر مجلس إدارة شركة العامة لصناعة الورق - راكتا، التابعة للقابضة للصناعات الكيماوية إحدى شركات قطاع الأعمال العام رفض مشروع الموازنة التقديرية للعام المالي 2020-2021.



وكانت الجمعية العمومية المنعقدة في 2 يونيو الماضي، قررت تأجيل اعتماد الموازنة التقديرية لحين دراسة التكاليف والمصروفات الأخرى غير المرتبطة بالنشاط.



كما رفض مجلس الإدارة المنعقد في 12 يوليو الجاري مشروع الموازنة المقترحة.



كان تم إعداد الموازنة التقديرية للشركة بإجمالي خسائر متوقع عن العام المالي 2020-2021 مقداره 76.9 مليون جنيه.



وحققت الشركة خلال أول 10 أشهر من العام المالي الجاري خسائر بلغ 95.15 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية أبريل الماضي، مقابل 91.7 مليون جنيه خسائر خلال نفس الفترة من العام الماضي.





