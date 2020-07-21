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اقتصاد

رجال الأعمال المصريين الأفارقة تناقش دور الخدمات المصرفية فى دعم المشروعات الصغيرة.. اليوم

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 12:59 م
مشروعات صغيرة
مشروعات صغيرة
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ولاء عبد الكريم
تنظم جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، مساء اليوم الثلاثاء، ورشة عمل موسعة، لمناقشة الخدمات المصرفية ودورها في المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.


وصرح  الدكتور يسري الشرقاوي، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، بأن الهدف من الورشة هو إلقاء الضوء على أهمية المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر في بناء اقتصاديات الدول الناشئة، وإبراز دور القطاع المصرفي في دعم المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر من أجل تحسين معدلات الاقتصاد الرسمي والتعريف بالخدمات المصرفية المقدمة للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.




وتستضيف الورشة كبار الخبراء والمتحدثين في القطاع المصرفي، يتقدمهم الخبير المصرفي عمرو كمال، رئيس لجنة البنوك والبورصات والتمويل بجمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، وممدوح عافية، رئيس مجموعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي المصري، ودينا رياض، نائب رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، والدكتور محمد العنتبلي، رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك التجاري وفا بنك مصر.


وصرحت دينا رياض، نائب رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، بأن البنوك كانت تركز في الماضي على تمويل المشاريع الكبيرة، لكنها اتجهت الآن إلى مساندة المشروعات الصغيرة  والمتناهية مؤكدة  أن المشروعات الصغيرة تخدم قطاعات كبيرة في الاقتصاد.


وأوضحت أن الورشة تناقش عدة محاور، منها أهمية الخدمات المصرفية في تمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، والتحديات التي تواجه التوسع في تقديم الخدمات المصرفية لقطاع المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.


وأضافت أن الورشة تناقش أيضا المخاطر والضمانات وطرق تحسين وزيادة الخدمات المصرفية في تمويل هذا القطاع ودور الخدمات الاستشارية  والحوافز والشرائح التمويلية التنافسية لتشجيع أصحاب المشاريع الصغيرة والمتناهية على التصدير، خاصة أفريقيا.
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