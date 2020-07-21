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أخبار البلد

رئيس اتحاد عمال الإسكندرية: من يريد دعم القوات المسلحة عليه المساعدة في بناء الاقتصاد

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 01:00 م
صدى البلد
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محمد غالي
أكد مجدى البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر ورئيس اتحاد عمال الإسكندرية أن جميع عمال مصر تدعم القوات المسلحة المصرية وتقف خلف قيادتها السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الدفاع عن الأمن القومي المصري. 

وطالب "البدوي" عمال مصر بالدفاع عن تراب مصر بالمساهمة فى بناء الاقتصاد المصرى وتقويته من خلال زيادة الإنتاج وتطويره، قائلا: "لأن من وجهة نظري أن الاقتصاد القوى سيمكن الجيش من تدريب الجنود تدريبًا جيدًا وتسليحهم بأحدث وافضل أنواع الأسلحة التى تمكنهم من الحفاظ على أرض الوطن".

وشدّد البدوى على أن دور العامل داخل مصنعه لا يقل عند دور الجندى فى أرض المعركة فالإثنين يدافعان عن أرض الوطن، ولكن كل منهما بطريقته.
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