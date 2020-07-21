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ديني

سهل وفي مستوى الطالب المتوسط.. آراء طلاب الثانوية الأزهرية في امتحان البلاغة.. فيديو

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 12:09 م
آراء طلاب الثانوية
آراء طلاب الثانوية الأزهرية في امتحان البلاغة
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يارا زكريا
استطلع موقع "صدى البلد" آراء طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية، في امتحان البلاغة اليوم، الثلاثاء، والذي يتم وسط إجراءات احترازية للحد من فيروس كورونا.


وقال أحد الطلاب، من لجنة معهد مركز الحسينية بمحافظة الشرقية، إن الامتحان كان سهلا وتمكن من الإجابة عن معظم الأسئلة.


وذكر آخر أن الأسئلة كانت في مستوى الطالب المتوسط، وتمكن الطلاب من الإجابة عنها إلا بعض النقاط التي تفرق الطالب المجتهد من غيره.


وأشاد  طلاب معهد الحسينية بالشرقية بحسن تهيئة المراقبين الأجواء داخل اللجنة  وحسمهم لعدم وقوع أي عمليات غش، إضافة إلى عمليات تعقيم وتطهير اللجان بصورة مستمرة و مرور اللجان الدورية من المسئولين في قطاعي المركز والمحافظة.




يذكر أن أعداد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية عن العام الدراسى 2019 /2020، من القسم الأدبى بنين 50602، وفتيات 34633، بإجمالي 85235 طالبًا بالقسم الأدبي، بينما يبلغ عدد طلاب القسم العلمي بنين 25127، وفتيات 18029، بإجمالي 43156 طالبًا بالقسم العلمي، كما يبلغ عدد طلاب معهد العلوم الإسلامية المتقدمين لامتحانات هذا العام 104 طلاب، بإجمالى عام 128495 طالبًا.


كما أن العدد الإجمالي للجان امتحانات الثانوية الأزهرية 635 لجنة عامة بكل المحافظات تضم كل منها عددًا من اللجان الفرعية الأخرى، وذلك لتحقيق التباعد الاجتماعي وحتى لا يزيد عدد الطلاب داخل كل لجنة فرعية بحد أقصى 12 طالبًا.


ويشار إلى أنه تم تخصيص الأرقام 01223343001 و01118825385 للتواصل المباشر مع المسؤولين عن امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية عبر واتس آب، وذلك على مدار الساعة، مع التأكيد على سرية الشكوى، والتنبيه على مقدمها أن يرسل ما يثبت هويته.
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