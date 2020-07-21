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سيارات

نصائح هامة لفحص السيارة المستعملة قبل الشراء

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 04:00 م
فحص السيارة المستعملة
فحص السيارة المستعملة قبل الشراء
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اشرف عطية
يهتم العديد من محبي السيارات بمعرفة الأجزاء المهمة التي يجب فحصها في السيارة المستعملة قبل شرائها، وفي هذا السياق وجه خبراء السيارات في مصر عددامن النصائح المهمة للمقبلين على شراء سيارة مستعملة.


وقالوا إن هناك شروطا وأساسيات لشراء السيارات المستعملة يجب على المشتري معرفتها حتى لا يقع ضحية لسيارة كثيرة الأعطال، وذلك بفحصها جيدا في مراكز ميكانيكية، للكشف عن وجود أي خلل بها أو أعطال.


الأجزاء الهامة التي يجب فحصها جيدا قبل شراء السيارة المستعملة:

1- فحص هيكل السيارة الخارجي والشاسيه

يجب فحص هيكل السيارة الخارجي والشاسيه والطلاء جيدا للكشف عن تعرض السيارة لحوادث سابقة، كما يجب التأكد من عدم وجود صدأ بالسيارة.


2- فحص المحرك والقطع الميكانيكية بالسيارة
يعتبر المحرك من أبرز أجزاء السيارة على الإطلاق وأغلاها سعرًا، لذا يجب فحصه جيدًا مع ملاحظة هذه النقاط أثناء الفحص، وهي ما يلي:

– ابحث عن أي تسرب من أي زيوت أو تآكل أو صدأ في المحرك، حيث يشير ذلك إلى وجود أعمال صيانة مكلفة في المستقبل، وعليك تفقد سائل الفرامل لتتأكد من عدم وجود تسريب.


– قم بفحص الخراطيم المتصلة بالمحرك، يجب ألا يوجد بها أي كسور أو تشققات.


- أزل غطاء غرفة الزيت، للتأكد من عدم اختلاط الزيت بالماء داخله.


3- فحص مقصورة السيارة
قم بفحص السيارة من الداخل، من المقاعد وتأكد من عمل التكييف بصورة جيدة، وتحقق أيضًا من الأضواء وجميع وظائف السيارة أثناء وجودك بداخلها وقم بتجربتها وقيادتها لمسافة معقولة لبيان أي عطل فيها قبل الشراء.
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