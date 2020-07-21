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تدريب العاملين بالقطاع.. خبير سياحي يكشف طرق استقبال السياح من جديد

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 01:38 م
سمير عبدالوهاب، خبير
سمير عبدالوهاب، خبير سياحي
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فرح علاء الخولي
قال سمير عبد الوهاب، خبير سياحي، إن الدولة قامت بإدارة الأزمة منذ تفشي جائحة كورونا وبداية انتشارها، وهذا للتأكيد على أهمية السياحة في مصر لأن السياحة واحدة من أهم مصادر الدخل القومي.


وأضاف سمير عبد الوهاب، خلال حواره في برنامج "صباح الورد"، المذاع على قناة "تن"، أن وزارة السياحة وضعت الكثير من المعايير لضبط عملية استقبال السائحين في المنشآت السياحية، والتي تضمن سلامتهم وسلامة العاملين بقطاع السياحة.


وأكد أنه تم تدريب كل العاملين بالقطاع السياحي على المعايير الجديدة للتعامل مع السياحة في ظل انتشار فيروس كورونا، موضحًا أن هناك أيضًا تدريبا بشركات السياحة، فكل تلك الجهات عملت مع بعضها البعض.


وأشار إلى أن الرحلات التي تم استقبالها كانت من الدول الأقل تأثرًا بتداعيات فيروس كورونا سواء في عدد الإصابات أو على مستوى القطاع الاقتصادي، مؤكدًا أنه سيكون هناك قلة في عدد السائحين مقارنة بما قبل تلك الفترة، ولكن بإمكانيات أكبر ومستوى متقدم.
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