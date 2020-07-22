حال عدم وجود مالك العقار.. برلماني: صاحب الشقة مسئول عن التصالح في مخالفات البناء

قال النائب معتز محمود، عضو لجنة الإسكان، بمجلس النواب، إن المستفيد من الوحدة العقارية المخالفة، هو المسئول عن عملية التصالح في مخالفات البناء، سواء كان هذا المستفيد صاحب الشقة أو مالك العقار.

وأضاف النائب معتز محمود، في تصريحات لـ "صدى البلد"، أنه في حال كان صاحب العقار موجود، فالأساس في التصالح يكون عليه، لكن في عدم وجوده، يقع ذلك على صاحب الشقة، باعتبار أنه اشترى وحدة مخالفة ليس لها ترخيص.

وأشار عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، إلى ان مالك العقار وصاحب الشقة مسؤولان في نفس الجريمة، وملزم من أيًا منهم إتمام عملية التصالح على العقار أو الشقة المخالفة.









من جهتها، أكدت وزارة التنمية المحلية، عدم صحة ما نُشر في بعض وسائل الإعلام، حول عدم المسئولية الجنائية لأصحاب العقارات المخالفة ومحاسبتهم عن مخالفاتهم أمام القانون، وأوضحت الوزارة أن ملاك العقارات المخالفة مسؤولون جنائيًا عن المخالفات.. باعتبار أن محضر المخالفة المحرر مُسجّل لبيانات صاحب العقار المخالف أو من يمثله قانونًا.



