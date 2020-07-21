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ديني

وزير الأوقاف في مؤتمر الإيسيسكو: لا ازدراء على الدين ولا قتل على المعتقد

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 01:00 م
وزير الأوقاف في مؤتمر
وزير الأوقاف في مؤتمر الإيسيسكو
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عبد الرحمن محمد
أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن حق الجوار هو حق للأفراد والدول على السواء , وأن معيار الأخلاق ثابت لا يقبل الكيل بمكيالين , فلا ازدراء على الدين ولا قتل على المعتقد , ولا يُقبل تجريم ازدراء الأديان هنا واعتباره حرية رأي هناك, والأمم التي لا تقوم على القيم والأخلاق تحمل عوامل سقوطها في أصل قيامها , ويجب أن نعمل على ترسيخ القيم الإنسانية بعيدًا عن المتاجرة بالدين أو استغلاله استغلالا سياسيًّا . فإن الأمم التي لا تبنى على الأخلاق والقيم الإنسانية تحمل عوامل سقوطها في أصل بنائها ، فكل الأمم التي خرجت وانحرفت عن القيم والأخلاق كان مآلها الزوال والاندثار.

وأضاف جمعة خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية لمؤتمر الإيسيسكو الافتراضي الذي عقد اليوم الثلاثاء 21 / 7 / 2020م تحت عنوان : " دور القيادات الدينية في مواجهة الأزمات .. نحو تضامن أخلاقي عالمي للقيادات الدينية " , بحضور  الرئيس  إدريس ديبي إتنو رئيس دولة تشاد ,  الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى أمين عام رابطة العالم الإسلامي , وسعادة الدكتور سالم بن محمد المالك المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة إيسيسكو , والدكتور علي بن راشد النعيمي رئيس المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة.  إن القيم الإنسانية الحقيقية لا تقبل ازدواج المعايير ولا ظلم الإنسان لأخيه الإنسان، فلا ازدراء على الدين ، ولا قتل على المعتقد .

وأوضح وزير الاوقاف أن معيار الأخلاق ثابت لا يقبل الكيل بمكيالين أو مكاييل متعددة تحددها مصالح بعض الدول فترى القتل جريمة نكراء هنا وتغض  الطرف عنه هناك ، ولا تقبل ازدراء الأديان هنا وتعده حرية رأي هناك .
 
 وقال جمعة أن أصل جميع الأديان قائم على الأخلاق والقيم الإنسانية ما لم يشوهها تحريف البشر أو انحرافهم عنها أو قراءتهم الخاطئة لها عمدا وقسرا ولي عنق لنصوصها ،  أو جهلا وجمودا وتحجرا عند ظواهر النصوص .وإلا فأروني أي شريعة  من الشرائع  أباحت قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، أو أباحت عقوق الوالدين ، أو أكل السحت ، أو أكل مال اليتيم ، أو أكل حق العامل أو الأجير، وأروني أي شريعة أباحت الكذب ، أو الغدر ، أو الخيانة ، أو خُلف العهد ، أو مقابلة الحسنة بالسيئة .

 وتابع: بل على العكس فإن جميع الشرائع السماوية قد اتفقت وأجمعت على هذه القيم الإنسانية السامية من : العدل ، والتسامح ، والوفاء بالعهد ، وأداء الأمانة ، والصدق في الأقوال والأفعال ، وبر الوالدين ، وحرمة مال اليتيم ، ومراعاة حق الجوار على مستوى الأفراد والدول على حد سواء ، والكلمة الطيبة ، وذلك لأن مصدر التشريع السماوي واحد ، ولهذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم: "الْأَنْبِيَاءُ إِخْوَةٌ لعَلَّاتٍ ، أُمَّهَاتُهُمْ شَتَّى ، وَدِينُهُمْ وَاحِدٌ" ، فمن خرج على هذه القيم فإنه لم يخرج على مقتضى الأديان فحسب ، وإنما يخرج على مقتضى الإنسانية وينسلخ من آدميته ومن الفطرة السليمة التي فطر الله الناس عليها.

واختتم قائلا: نأمل أن تسعى القيادات الدينية لترسيخ هذه القيم بعيدًا عن المتاجرة بالدين والقيم أو الاستغلال السياسي لهما ، بما لا يتسق مع صحيح الدين ولا عظيم القيم ، كما علينا – رجال الدين – أن نعمل وبقوة على إحلال السلام الإنساني في ربوع العالم كافة ، دون تمييز على أساس الدين أو اللون أو الجنس أو العرق ، حيث كرم الله (عز وجل) الإنسان على إطلاق إنسانيته فقال سبحانه : " وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ " ، فليكن هذا منطلق الإنسان في التعامل مع أخيه الإنسان .
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