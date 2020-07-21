شاهد.. محافظ الغربية يتفقد لجان الثانوية العامة في آخر يوم امتحانات

تفقد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، الثلاثاء، لجان الثانوية العامة بمدينة طنطا، للاطمئنان على سير أعمال الامتحانات، وتطبيق الإجراءات الاحترازية باللجان للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

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واطمأن محافظ الغربية على وصول أسئلة الامتحانات وحسن تأمين اللجان، موضحا ان هناك تنسيق كامل مع مديرية الأمن لتأمين اللجان.





كما تم الإشراف على تنظيم دخول وخروج الطلاب ومنع أى تزاحم أو تكدس أمام اللجان.





وشملت الجولة مدرسة الإمام الشافعي ومدرسة ام المؤمنين ومعهد النور للمكفوفين ومدرسة السيد عبد الرحيم ومدرسة الشهيد يحيا الوطن ومدرسة مؤسسة العجيزي ومدرسة خالد بن الوليد ومجمع المدارس بالجلاء ومدرسة مصطفى حشمت وملحق المعلمين ومدرسة الجهاد ومدرسة سعيد العريان ومدرسة محمد كامل ومدرسة سعد زغلول.





وشدد الدكتور طارق رحمي على جميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء برفع كافه الحواجز والممرات الموجوده أمام المدارس عقب انتهاء الامتحانات وتطهير كافه المدارس ورفع أي قمامة موجودة أمام المدارس.