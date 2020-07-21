لإقامة ناد اجتماعي.. "المحامين" تتسلم 2.9 فدان بأسيوط الجديدة

تسلم محمد فزاع عضو مجلس نقابة المحامين، بناء على تفويض من النقيب العام رجائي عطية، أرض من الهيئة العامة للمجتمعات العمرانية بمدينة أسيوط الجديدة تبلغ مساحتها 2.9 فدان، وذلك لإقامة نادي اجتماعي للمحامين عليها.





وقال محمد فزاع فى تصريح له: إنه تم الاستلام ورقيا بمحضر استلام، وتم معاينة قطعة الأرض على الطبيعة بحضور أعضاء من مجلس نقابتي شمال وجنوب أسيوط، مؤكدا أن النادي سيكون من أرقى الأندية لخدمة جميع المحامين.



