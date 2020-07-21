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أخبار البلد

لإقامة ناد اجتماعي.. "المحامين" تتسلم 2.9 فدان بأسيوط الجديدة

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 01:02 م
صدى البلد
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عبدالوكيل ابوالقاسم
تسلم محمد فزاع عضو مجلس نقابة المحامين، بناء على تفويض من النقيب العام رجائي عطية، أرض من الهيئة العامة للمجتمعات العمرانية بمدينة أسيوط الجديدة تبلغ مساحتها 2.9 فدان، وذلك لإقامة نادي اجتماعي للمحامين عليها.

وقال  محمد فزاع  فى تصريح له: إنه تم الاستلام ورقيا بمحضر استلام، وتم معاينة قطعة الأرض على الطبيعة بحضور أعضاء من مجلس نقابتي شمال وجنوب أسيوط، مؤكدا أن النادي سيكون من أرقى الأندية لخدمة جميع المحامين.

جدير بالذكر أن نقيب المحامين رجائي عطية، أصدر قرارا في مايو الماضي، بتشكيل لجنة تضم عددا من أعضاء مجلس النقابة العامة، لتنفيذ الالتزامات والتعهدات الواردة بخطاب وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بشأن إنهاء إجراءات تخصيص قطعة أرض بمدينة أسيوط الجديدة لإقامة نادي اجتماعي للمحامين عليها.
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