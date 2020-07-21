جونسون منعه قبل الانتخابات.. بريطانيا تستعد لنشر تقرير روسيا الذي طال انتظاره

أفادت صحيفة "الجارديان" البريطانية بأنه من المقرر أن تُصدر لجنة الاستخبارات والأمن بالبرلمان البريطاني "تقرير روسيا"، الذي طال انتظاره، صباح اليوم الثلاثاء، بعد تسعة أشهر من منع بوريس جونسون نشره قبل الانتخابات العامة.





وأوضحت الصحيفة البريطانية أن التقرير هو نتاج عمل لمدة 18 شهرا من قبل لجنة مشتركة بين الأحزاب تستمد الأدلة سرا من وكالات تجسس في المخابرات البريطانية، ومن خبراء محايدين.





ويتوقع أن يقدم التقرير نظرة عامة على التهديدات التي تمثلها روسيا لبريطانيا، وما اتخذته الحكومة من إجراءات لمواجهتها. ويأتي التقرير بعد مزاعم بتدخل روسي في الانتخابات العامة العام الماضي، وهو ما نفاه الكرملين.





وقد سعى داونينج ستريت مرارا وتكرارا إلى التقليل من أهمية محتويات التقرير، على الرغم من أن رئيس الوزراء رفض توضيحها كما يقتضي القانون في أكتوبر الماضي، مما منع نشره لشهور متتالية.





وتم تقديم الأدلة من قبل الجاسوس السابق كريستوفر ستيل، متهمًا كبار الوزراء في حكومة المملكة المتحدة، بما في ذلك جونسون ورئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي، بتجاهل الادعاءات بأن الكرملين لديه "سيطرة محتملة" على دونالد ترامب.





وهناك أدلة على أن الكرملين حاول تمويل البريكسيت بشكل سري والتأثير على نتيجة استفتاء عام 2016 ، على الرغم من أنه من غير الواضح إلى أي مدى أثر على الوثيقة النهائية.





كما يتوقع أن يتحدث التقرير عن التجسس بالطرق التقليدية، والتجسس الإلكتروني، واستعداد روسيا لملاحقة أعدائها في الخارج، حتى وإن كان ذلك بقتلهم.





ويتزامن نشر التقرير مع زيارة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى المملكة المتحدة.



