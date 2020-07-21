فوق 44 دولارا.. أسعار النفط تسجل أعلى مستوى منذ مارس

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وتلقت الأسعار الدعم من تطورات مشجعة بشأن لقاح مع مسارعة منتجي العقاقير والمؤسسات الطبية، لإيجاد سبيل لمواجهة أسوأ أزمة صحية تواجه العالم في قرن، وحذر محللون من الطبيعة الهشة لسوق النفط، ما يثير مخاوف بأن الطلب القوي من الصين قد يجف في الأشهر المقبلة.





وقالت يوراشيا جروب في مذكرة "رغم الهدوء، ستظل أسواق النفط تعاني من درجة ما من الضغط، في حين تشتري الصين خاما يزيد كثيرا عما يمكن لمصافيها أن تعالجه".