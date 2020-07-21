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اقتصاد

فوق 44 دولارا.. أسعار النفط تسجل أعلى مستوى منذ مارس

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 01:12 م
نفط
نفط
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قسم الاقتصاد
ارتفعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء 21 يوليو 2020، بفضل أنباء إيجابية عن تجارب على لقاح للتصدي لـ فيروس كورونا "كوفيد 19"، لتسجل أعلى مستوى منذ مارس الماضي بقيمة فوق 44 دولارًا للبرميل.

وسجل خام برنت 44.27 دولار للبرميل، بعد تحقيقه مكاسب بنسبة 2.26%، فيما ارتفع الخام الأميركي 2.15%، ليصل إلى مستوى 41.77 دولارا للبرميل، وكانت أسعار إغلاق الخامين في نطاق دولارين منذ بداية الشهر الجاري.

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وتلقت الأسعار الدعم من تطورات مشجعة بشأن لقاح مع مسارعة منتجي العقاقير والمؤسسات الطبية، لإيجاد سبيل لمواجهة أسوأ أزمة صحية تواجه العالم في قرن، وحذر محللون من الطبيعة الهشة لسوق النفط، ما يثير مخاوف بأن الطلب القوي من الصين قد يجف في الأشهر المقبلة.

وقالت يوراشيا جروب في مذكرة "رغم الهدوء، ستظل أسواق النفط تعاني من درجة ما من الضغط، في حين تشتري الصين خاما يزيد كثيرا عما يمكن لمصافيها أن تعالجه".
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