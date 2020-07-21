جدل كبير بشأن تعاقد وادى دجلة مع الأسطورة الغانية أسامواه جيان

حالة كبيرة من الجدل فرضت نفسها بالوسط الرياضي بعد تردد أنباء عن إمكانية تعاقد نادى وادى دجلة مع النجم الأسطورى لمنتخب غانا أسامواه جيان لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وكشفت تقارير صحفية غانية، عن مفاوضات متقدمة خلال الساعات الماضية بين وادي دجلة وأسامواه جيان اسطورة منتخب غانا من أجل الحصول على خدمات اللاعب في الميركاتو الصيفي.





ووفقا لشبكة "GHANAsoccernet" فإن المفاوضات بين الطرفين قد وصلت إلى مرحلة متقدمة للغاية حيث يرغب دجلة في استغلال انتهاء عقده مع نورث إيست يونايتد الهندي في يناير الماضي من أجل ضمه.







فى الوقت نفسه ، نفي مسئولو دجلة التعاقد مع أسامواه جيان خلال االفترة الحالية إلا ان الصحف الغانية أكدت قرب انتقال أسامواه البالغ من العمر 34 عاما للفريق الدجلاوى خلال الفترة المقبلة وهو ما أدى إلى وجود حالة كبيرة من الجدل بشأن هذا الأمر.