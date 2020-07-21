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اقتصاد

ضريبة قيمة مضافة..قرار جديد من السعودية بشأن الأفراد ملاك العقارات

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 02:57 م
استثمار عقارى
استثمار عقارى
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قسم الاقتصاد
أصدرت الهيئة العامة للزكاة والدخل السعودية، دليلا إرشاديا للتعريف بضريبة القيمة المضافة لعقارات الأفراد، وبيان المنتجات والتوريدات العقارية الخاضعة لها، والحالات المستثناة منها، بما يمكن ملاك العقارات الأفراد من الامتثال الطوعي لأحكام ضريبة القيمة المضافة في المملكة.

ويأتي نشر الدليل بعد إطلاق الهيئة خدمة "ضريبة القيمة المضافة لعقارات الأفراد" بالتعاون مع وزارة العدل، وذلك لتمكين ملاك العقارات الأفراد من معرفة مدى خضوعهم لضريبة القيمة المضافة، أو خضوع عقاراتهم المراد بيعها، وتوضيح كيفية سداد الضريبة عند الإفراغ، فضلا عن أتمتة الإجراءات لتسهيل عملية تعبئة الإقرارات دون الحاجة لرفعها، مع إتاحة إمكانية التعديل عليها.

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ودعت هيئة الزكاة والدخل ملاك العقارات الأفراد الراغبين في بيع عقاراتهم الخاضعة للضريبة أو المستثناة إلى الاستعانة بالدليل لمعرفة آلية تسجيل بياناتهم لدى الهيئة، إذ سيصبح التسجيل إلزاميًا، ابتداءً من تاريخ السادس عشر من شهر أغسطس المقبل قبل إكمال إجراءات الإفراغ العقاري لدى وزارة العدل، لمعرفة الاستحقاق الضريبي، وتسهيل السداد، وإصدار فاتورة رسمية بذلك.

ويمكن الاطلاع على الدليل بزيارة الموقع الإلكتروني للهيئة gazt.gov.sa، كما يمكن للعملاء معرفة المزيد عن خدمات الهيئة بالتواصل مع مركز الاتصال على الرقم الموحد 19993، الذي يعمل من الساعة الثامنة صباحًا حتى الثانية عشرة منتصف الليل طوال أيام الأسبوع، أو حساب العناية بالعملاء على تويتر @Gazt_Care، أو البريد الإلكتروني [email protected]، أو من خلال المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة gazt.gov.sa.
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