ضريبة قيمة مضافة..قرار جديد من السعودية بشأن الأفراد ملاك العقارات

ويأتي نشر الدليل بعد إطلاق الهيئة خدمة "ضريبة القيمة المضافة لعقارات الأفراد" بالتعاون مع وزارة العدل، وذلك لتمكين ملاك العقارات الأفراد من معرفة مدى خضوعهم لضريبة القيمة المضافة، أو خضوع عقاراتهم المراد بيعها، وتوضيح كيفية سداد الضريبة عند الإفراغ، فضلا عن أتمتة الإجراءات لتسهيل عملية تعبئة الإقرارات دون الحاجة لرفعها، مع إتاحة إمكانية التعديل عليها.





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ودعت هيئة الزكاة والدخل ملاك العقارات الأفراد الراغبين في بيع عقاراتهم الخاضعة للضريبة أو المستثناة إلى الاستعانة بالدليل لمعرفة آلية تسجيل بياناتهم لدى الهيئة، إذ سيصبح التسجيل إلزاميًا، ابتداءً من تاريخ السادس عشر من شهر أغسطس المقبل قبل إكمال إجراءات الإفراغ العقاري لدى وزارة العدل، لمعرفة الاستحقاق الضريبي، وتسهيل السداد، وإصدار فاتورة رسمية بذلك.



